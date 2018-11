Grogne chez les infirmiers: Après la grève, le sit-in

Après avoir paralysé les hôpitaux publics et les centres hospitaliers universitaires (CHU) durant 48 heures, les infirmiers en grève envisagent d’autres formes de protestation pour faire entendre leur voix. Autant dire que le bras de fer est loin de se terminer. Dans un communiqué rendu public par le mouvement des infirmiers et techniciens de la santé, on y indique que les cadres de la Santé envisagent l’observation d’un sit-in pour exprimer leur colère contre la «sourde oreille du ministère de la Santé et sa fuite en avant, en l’absence d’une volonté politique pour prendre en charge leur cahier revendicatif».

Ce communiqué pointe du doigt «les architectes des lois, des décrets, des décisions et des conventions au ministère de la Santé», précisant que des «lignes rouges ont été franchies», vu la «discrimination systématique» à l’égard de cette catégorie professionnelle.

Zouheir Maâzi, membre de la commission chargée de la communication et des relations publiques au mouvement des infirmiers et techniciens de la santé, a précisé que le recours à une grève de quarante-huit heures est une action anticipative pour passer à l’observation, dans les prochains jours, d’un sit-in. Et d’ajouter que les infirmiers et techniciens de la santé recourront à d’autres formes de protestation, qui seront dévoilées au moment opportun.