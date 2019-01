Grogne dans les collectivités locales: Une grève de 24H le 17 janvier

Les principaux syndicats du Maroc appellent à une grève générale des collectivités locales, le 17 janvier prochain.



Cette grève nationale, signale un communiqué conjoint des quatre principaux syndicats, l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT), la Fédération démocratique du travail (FDT) et l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), mobilisera l’ensemble des fonctionnaires et employés des collectivités locales.

La cause de ce mouvement de protestation est imputable aux conditions catastrophiques de travail. Le ministère de l’Intérieur et les présidents de communes sont mis à l’index dans ce lourd dossier. En dépit des « appels lancés par les syndicats, le ministère de l’Intérieur est resté insensible aux revendications » exprimées, rappelle l’alliance syndicale.