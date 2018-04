Grogne sociale en France: Macron perd en popularité

Cheminots, fonctionnaires, étudiants… : les mouvements de colère se sont multipliés ces derniers temps contre la volonté réformatrice du jeune président, élu il y a quasiment un an. Mais ils restent pour l’instant, disparates, échouant ainsi à faire plier le gouvernement. C’est ce que la CGT, premier syndicat de France, et Solidaires veulent changer en fédérant les mécontentements pour mieux résister à la vague « néolibérale », comme ils l’appellent. Jeudi, lors d’une journée de « mobilisation nationale », les deux syndicats annoncent 133 manifestations dans toute la France, qui viendront s’ajouter à la tension sociale qui perdure déjà depuis plusieurs semaines.

Les transports ferroviaires sont ainsi largement perturbés depuis début avril, avec deux jours de grève tous les cinq jours, à la SNCF pour protester contre la fin au statut avantageux des cheminots, incluant, entre autres, l’emploi à vie. Le gouvernement affirme que cette réforme est nécessaire pour améliorer la rentabilité de la SNCF dans la perspective de l’ouverture du secteur à la concurrence.

La colère sourd partout. Dans l’énergie, des « coupures ciblées » sont annoncées par la CGT « en direction des entreprises où les employeurs licencient » ; certaines crèches et écoles devraient rester fermées, et des débrayages sont prévus à La Poste, ainsi que chez certains fonctionnaires et dans l’audiovisuel public. Les étudiants, en revanche, devraient eux rester mobilisés. Plusieurs universités sont bloquées, en pleine période d’examens, par des opposants à une réforme Macron accusée d’instaurer une « sélection » à l’entrée à l’université.

Outre ces mobilisations, la grogne monte également dans le secteur de la santé, notamment dans les maisons de retraite médicalisées, et persiste à Air France, qui sort d’une 9e journée de grève sur des revendications salariales. Enfin, les fonctionnaires, qui s’opposent aux suppressions de 120 000 postes prévus sur un total de 5,4 millions, organiseront une 3e journée de grève le 22 mai, à l’appel de tous les syndicats, unanimité extrêmement rare.

Mais le président Emmanuel Macron a dit ne pas croire à la « coagulation » des « mécontentements », estimant que les différents mouvements avaient « peu à voir » entre eux.

En attendant, l’hôte de l’Elysée perd en popularité. Six Français sur dix se disent « mécontents » de l’action du Président, un an après son élection à la tête de l’État, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, Sud Radio et CNews publié mercredi. À la question : « Au global, un an après l’élection d’Emmanuel Macron comme président de la République, diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de son action ? 58 % des Français ont répondu “mécontents”, dont 24 % sont “très mécontents” et 34 % “plutôt mécontents”. Ils sont 42 % à se dirent “satisfaits”, 38 % “plutôt satisfaits” et 4 % “très satisfaits”.

Concernant “les engagements qu’Emmanuel Macron avait pris durant la campagne électorale”, 57 % des sondés estiment qu’ils ont été “tenus”. 43 % avancent le contraire.