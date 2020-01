H. Jemli forme un Exécutif «resserré»: Le controversé ministre du Tourisme reconduit…

Après de longues tractations (42 jours), le chef de gouvernement désigné par le parti Ennahdha (islamiste), Habib Jemli a finalement réussi à former son cabinet en présentant le premier jour du nouvel an sa composition au président Kaïs Saïed.

Dans le nouveau gouvernement, le juriste et porte-parole du parquet ainsi que du pôle antiterroriste a été désigné ministre de l’Intérieur.

Quant aux ministères de la Défense et de la Justice, ils reviennent désormais respectivement à Imed Derouiche et Hédi Guédiri, ancien premier président de la Cour de cassation. Le seul ministre reconduit est René Trabelsi, le très controversé ministre du Tourisme.

L’Exécutif qui devrait passer sans accroc le vote du Parlement, comme le laisse croire H. Jemli, est composé de 28 ministres dont quatre femmes.

On est donc loin d’une forte représentativité féminine annoncée à hauteur de 40%. Et plusieurs membres du gouvernement ne sont pas connus…

Le nouveau locataire de la Kasbah avait affranchi l’opinion en signalant avoir réussi la formation d’un gouvernement de technocrates «indépendant de tous les partis», dont le choix de ses membres a été dicté essentiellement par deux critères: «la compétence et la probité».

En dépit de cette prouesse, les observateurs se demandent, au regard de la complexité de la situation qui prévaut dans le pays, des grandes pressions qui lui seront exercées et des grandes attentes qui fusent de tous parts, si le nouvel Exécutif sera en mesure de faire bouger les lignes et de restaurer la confiance des Tunisiens.

H. Jemli aura fort à faire face aux défis liés à la stabilité politique du pays et l’assurance de sa sécurité dans un contexte régional tendu, à la dynamisation de l’économie outre la préservation de la paix sociale en gagnant la confiance d’une opposition qui, à partir des travées parlementaires, risque de tout bloquer et de rendre les priorités sur lesquels le nouveau gouvernement est attendu difficilement réalisables.

Concernant le vote par l’Assemblée des Représentants du Peuple (parlement tunisien) en faveur de ce gouvernement de technocrates indépendants, Jemli affiche à la fois confiance et assurance.

Pour lui, ce gouvernement n’aura pas seulement la bénédiction des deux partis d’Ennahdha et de Qalb Tounes uniquement, mais d’un éventail large des familles politiques représentées dans le parlement.