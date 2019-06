H. Nasrallah met en garde et Tel-Aviv et Washington: Toute guerre contre l’Iran enflammerait la région

Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah libanais a prévenu que toute guerre contre l’Iran affecterait l’ensemble du Moyen-Orient. Dans la foulée, il a qualifié le plan de paix américain pour le Proche-Orient de « crime historique ».

Lors d’un discours retransmis sur écran géant devant des milliers de partisans rassemblés à l’occasion de la Journée d’Al-Qods, H. Nasrallah s’est montré menaçant.

Alors que les tensions entre Washington et Téhéran continuent de monter, le leader du Hezbollah a déclaré que le président « Trump, son administration et ses services de renseignement savent très bien que toute guerre contre l’Iran ne restera pas confinée aux frontières de ce pays. »

« Toute guerre contre l’Iran signifiera que toute la région s’embrasera », a mis en garde H. Nasrallah. Il a ajouté que le Hezbollah riposterait « immédiatement et avec force » à toute attaque israélienne qui le viserait.

Hassan Nasrallah s’en est violemment pris au plan de paix US pour le Proche-Orient, qu’il a qualifié d’« accord vide » et de « crime historique ». « Notre devoir est de nous opposer à » l’accord du siècle » », a-t-il dit, en critiquant violemment les pays arabes qui préparent le terrain à sa mise en œuvre, allusion faite aux pays du CCG et à leur tête l’Arabie Saoudite.

Selon H. Nasrallah, la Jordanie et l’Égypte sont inquiets des éventuelles répercussions du plan de paix sur leur stabilité.

Il a assuré que « l’axe de la résistance », le nom donné à l’alliance qui regroupe l’Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas palestinien, dispose de la force nécessaire pour faire échec à « l’accord du siècle ».