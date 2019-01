H. Nasrallah pète la forme: Et muscle ses menaces balistiques

La guerre psychologique fait partie intégrante de l’art de la guerre. Samedi dernier, il faut croire qu’Israël n’a pas « chômé » en suivant (sous toutes les coutures) la prestation de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, sur la chaine libanaise Al-Mayadeen.

Nullement décontenancé par les menaces qui pèsent sur lui, cette figure de proue de la résistance anti-israélienne qui a écarté d’un revers de la main les fake-news ayant fait choux blanc quant à son état de santé dégradé, s’est même payé le luxe d’ironiser sur les raids israéliens en Syrie. L’affaire des missiles de haute précision est pliée, assure-t-il, puisque la résistance dispose d’un arsenal suffisant pour riposter en cas d’attaque contre le Liban. Et de faire mal à l’agresseur. Et plutôt que de chercher à éliminer le risque « missiles de précision », le peuple israélien a été invité par le chef du Hezbollah à faire pression sur ses responsables pour éviter de voir le ciel pleuvoir de missiles dont la précision aléatoire serait plus fatale pour les civils. Logique imparable s’il en est. Comme l’est d’ailleurs celle qu’il a mis en avant en faisant le constat des services de renseignement israéliens, jugés redoutablement efficaces, sauf dans le cas de l’opération des tunnels hautement politique puisque son coût est électoraliste. Sur ces tunnels, les Israéliens eux-mêmes ont réussi à dater au moins un : il a été creusé il y a de cela 13 ans. Renvoyant ainsi dos-à-dos et le Mossad et le Shin Bet. « Ce n’est pas une surprise, la surprise, c’est qu’ils ont mis du temps à les découvrir », a-t-il entonné.

Mais le plus sérieux des messages est bien celui qui a trait au conflit syrien et à ses implications. S’adressant au premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, le chef du Hezbollah l’a appelé à éviter toute « erreur de jugement » qui entraînerait la région « vers une guerre ou un affrontement majeur ». Il n’a pas exclu qu’un jour la ville de Tel-Aviv soit la cible de frappes de représailles. Un dossier ouvert devant le Conseil de sécurité de l’ONU par le représentant permanent de la Syrie. « Trop, c’est trop » est le message de H. Nasrallah qui n’ignore pas que depuis 2011, pas moins de 200 raids de l’aviation israélienne ont été menés en territoire syrien. Cela sans compter l’appui, par le feu, comme par le matériel, des organisations terroristes qui officiaient dans le sud syrien aujourd’hui libéré.

« A tout moment, la décision peut être prise, par la direction syrienne et l’axe de résistance, de gérer autrement les agressions israéliennes », a mis en garde H. Nasrallah, en référence à l’alliance entre Téhéran, Damas et le Hezbollah. Interrogé par le journaliste pour savoir si cette réaction pouvait se traduire par des frappes de représailles sur Tel-Aviv, il a répondu : « à un moment donné, tout est possible. »

Réagissant à cette sortie médiatique fortement suivie en Israël, Benjamin Netanyahu a engagé, lors du conseil des ministres hebdomadaire, une polémique à distance avec le leader du Hezbollah «Hier, Nasrallah a rompu le silence. Il est très perplexe pour trois raisons», a-t-il souligné. La première est la destruction par les Israéliens des tunnels à la frontière avec le Liban. La deuxième, toujours selon lui, est liée aux problèmes financiers engendrés par le rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran qui finance le Hezbollah. «Troisièmement, Nasrallah est déçu par notre résolution. La force de frappe meurtrière de l’Armée de défense d’Israël fait face au Hezbollah. Croyez-moi, Nasrallah a vraiment des raisons de ne pas vouloir ressentir la puissance de notre main», a-t-il déclaré.

Plusieurs guerres ont opposé le mouvement à Israël. La dernière, qui a duré un mois en 2006, avait forcé Tel-Aviv à négocier une trêve. Ce qui représente une victoire incontestable pour le Hezbollah…

