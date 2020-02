Handisport-Meeting International d’Athlétisme à Marrakech: Un tremplin pour assurer la qualification aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Sous le Haut Patronage de Sa majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech abrite la cinquième édition du meeting international d’athlétisme, du 27 au 29 du mois en cours. Une bonne opportunité pour garantir la qualification aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Un ensemble de pays ont choisi de participer à cette manifestation pour effectuer la classification et tenter de décrocher la qualification pour les Jeux paralympiques, ainsi que pour améliorer les chronos des athlètes, a fait savoir le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH), Hamid El Aouni lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette manifestation, notant que l’équipe nationale, représentée par 66 athlètes, ambitionne de décrocher un plus grand nombre de tickets et de remporter plusieurs médailles lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

La sélection nationale a toujours dominé le tableau des médailles depuis la 1ère édition de ce meeting, a-t-il rappelé, notant qu’elle continuera sur la même voie, étant donné que le Maroc dispose de champions de niveau mondial ayant déjà remporté des médailles aux championnats du monde et aux Jeux Paralympiques.

Cette édition connaîtra la participation de 26 pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie, ainsi que du Maroc, qui sera représenté par 66 athlètes, dont 45 hommes et 21 femmes parmi les 234 participants (168 hommes et 66 femmes), a-t-il expliqué.

“Les éditions précédentes ont été marquées par l’établissement de deux nouveaux records africains par le Marocain Hicham Jamili en lancer du poids et l’Algérienne Achoura Boukoufa en lancer du javelot, de même que deux records du monde ont été battus en lancer de massue par la Marocaine Hind Frioua et la Tunisienne Maroua Brahmi”, a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le directeur technique de la FRMSPH, Said Lamrini a indiqué que le 5ème Meeting international rejoindra à partir de l’année prochaine le grand prix d’athlétisme, ce qui confirme la qualité du travail réalisé par la Fédération, aussi bien au niveau de l’organisation, qu’au niveau de la préparation des athlètes, rappelant les performances réalisées récemment par les équipes nationales aux mondiaux de Dubaï.

Il a aussi exprimé ses remerciements au staff technique qui contribue à la préparation de ces athlètes, ainsi qu’à leurs accompagnants, saluant le niveau “très élevé” des arbitres marocains apprécié par le Comité international paralympique et la Fédération internationale d’athlétisme.