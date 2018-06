Hassan El Glaoui n’est plus: Adieu l’artiste!

L’artiste peintre marocain Hassan El Glaoui est décédé jeudi matin à Rabat, à l’âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

L’artiste peintre s’est distingué par une carrière artistique exemplaire et il est considéré comme l’un des fondateurs et pionniers de l’art contemporain au Maroc. Ses peintures ont reçu une reconnaissance internationale. Célèbre pour les tableaux de chevaux, des fantasias notamment, et des natures mortes, Hassan El Glaoui doit son succès à l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill qui a convaincu son père lors d’une de ses visites à Marrakech, de lui permettre de continuer sa vocation artistique. Il a par la suite été envoyé en France, où il a poursuivi ses études à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Hassan El Glaoui avait organisé de nombreuses expositions au Maroc et à l’étranger, comprenant des tableaux dépeignant la réalité du Maroc de façon générale, et de Marrakech en particulier.