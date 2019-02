Hassan Sentissi Président de la FENIP: L’impératif compétitivité repose sur la valorisation

La victoire diplomatique engrangée par le Royaume auprès de l’U.E, mais dont la résonance est mondiale, donne un autre goût au Salon Halieutis. Un rendez-vous dont la dimension africaine se renforce au fil des éditions. Hassan Sentissi, à la tête de la FENIP, y voit comme un signe avant-coureur pour la consécration des industries de la pêche. Pour peu que les difficultés internes soient levées.

Présidant aux destinées de la Fédération nationale des industries de la pêche (FENIP), aux confluences de pans d’industries en charge de valoriser les produits de la mer, Hassan Sentissi, n’ignore rien des retombées de la stratégie Halieutis qui court vers sa fin. En effet, le Salon qui se tient à Agadir intervient à un an seulement de l’arrivée à échéance dudit plan mis en place par le gouvernement.

C’est donc en homme averti qu’il parle d’un secteur au service duquel il a mouillé la chemise des années durant. Diplomate, il sait comment ménager et manager les susceptibilités des professionnels dont les intérêts peuvent, à l’occasion, diverger. Fédérateur, cet industriel dans l’âme ne baisse pas les bras lorsqu’il s’agit de voler au secours d’un quelconque sous-secteur représenté au sein de la Fédération. Comme ce fut le cas lorsque les conserveurs ont eu à gérer, il n’y a pas si longtemps de cela, les difficultés d’approvisionnement de leurs unités en huile d’olive importée. Mais il faut dire que lors de ce dernier mandat, le dossier qui lui tient particulièrement à cœur est celui de la farine de poisson. Un secteur désormais déclaré sinistré faute de matière première. Le risque est grand de voir nombre d’unités qui tournent au ralenti mettre la clé sous le paillasson. Ce qui réduirait à néant une industrie dont le pays a besoin pour plusieurs raisons. Au-delà de la sauvegarde de l’emploi et de la rentabilisation des mises à niveau des unités de farine, la majorité des opérateurs ayant consenti de lourds investissement pour se mettre au diapason des normes les plus drastiques à l’export, la question qui revient dans sa bouche est le gâchis prévisible lorsqu’il s’agira d’accompagner l’essor programmé de l’aquaculture. « Doit-on être condamnés à importer les aliments pour le poisson d’élevage alors que le Maroc dispose de ressources halieutiques dont l’exploitation rationnelle appelle à en garantir une reproduction normale qui s’accommode de ponctions raisonnables » s’interroge-t-il ? Autant dire qu’il s’agit-là d’un reproche formulé à l’endroit des gestionnaires des pêcheries pélagiques, particulièrement dans la Zone « C » où la matière première, abondante, vieillit sans pour autant être valorisée. Pourtant, à terme, Halieutis prévoit une production aquacole de 200 .000 t ! Les « fariniers » qui valorisent les coprodtuits des conserveurs revendiquent le droit à un quota de pêche susceptible de leur permettre de tourner à pleines capacités. D’autant plus que les débouchés à l’export risquent vite d’être comblés par les concurrents. A lui seul, le Chili, usine 12 millions de tonnes par an. Cela sans parler du Pérou et de bien d’autres pays. L’industrie de la farine locale peut tourner avec 200 à 300.000 t par an et rapatrier des devises. Surtout que les unités sont équipées de sorte à produire des farines et des huiles de qualité.

Valoriser tous azimuts

C’est avec des trémolos dans la voix que H. Sentissi évoque l’essor de « notre industrie de la pêche » qui fait honneur aux « Product Of Morocco » dans 136 pays éparpillés sur les cinq continents. Un motif de fierté s’il en est sachant que cet effort-là repose sur des procédés de production constamment améliorés er modernisés pour une parfaite adaptation aux standards internationaux de qualité. Tout se fait sous les labels qualité. N’empêche, l’ambition du Président de la Fédération est aussi vaste que les horizons qui s’ouvrent pour une valorisation « tous azimuts ». Pour lui, l’industrie de transformation est à une étape charnière qui nécessite d’autres ruptures. « Nous avons fait de la diversification de la production un des axes majeurs de notre stratégie en poussant autant que faire se peut les opérateurs à s’arrimer au train de l’innovation», rappelle-t-il. L’objectif étant de réduire les parts des produits de la mer exportés qui, assure-t-il, « servent de matières premières à des industries plus innovantes ». Et de permettre aux unités de production locales outillées de « diversifier leur production en élargissant leur offre à d’autres gammes de produits adaptés à l’évolution du marché comme aux habitudes de consommation ». Pour ne pas rater le train en marche, H. Sentissi persiste à revendiquer la mise en place d’un contrat programme liant secteur privé et pouvoirs publics. « Il faut que chacun des partenaires appelés à négocier les termes du contrat programme mette du sien pour enclencher la dynamique vertueuse où tout un chacun se trouve gagnant-gagnant », assure-t-il. Car c’est de la sorte que le secteur de la valorisation des produits de la mer sera hissé vers le haut, ce qui se traduira par un plein emploi, mais aussi par des parts de marché à gagner à l’export. Le tout moyennant, bien sûr, « l’accès garanti aux opérateurs de bénéficier de tout un arsenal de mesures incitatives». L’autre cheval de bataille que convoite H. Sentissi n’est autre que la diversification des marchés à l’export. Car si les produits de la mer en provenance du Maroc sont disponibles sur les étals de 136 pays, « nos exportations restent concentrés sur trois pays, Espagne, Italie et Japon en l’occurrence, qui représentent 87% du chiffre d’affaires à l’export ». Voilà une autre distorsion, de taille, qui appelle à être corrigée. Pour relever tous ces défis, rien ne vaut une action concertée entre opérateurs et pouvoirs publics. « Nous sommes condamnés à travailler la main dans la main pour que le pays puisse tirer le meilleur de ses potentialités humaines comme naturelles », assène le Président de la Fenip. Des assises de la pêche peuvent en effet servir de plate-forme pour le décollage du secteur. En attendant, les opérateurs n’hésitent plus à faire le parallèle avec les Agences de développement dédiées et réclament, eux aussi, une structure similaire en charge des richesses de la mer.

Transformer l’essai

H. Sentissi lui, qui a œuvré, souvent en coulisses, pour améliorer les relations d’affaires avec les pays africains affiche sa pleine satisfaction de voir Halieutis drainer autant de responsables africains. Pour cette édition, pas moins de 15 ministres chargés de la pêche prendront part à ce Salon qui gagne en notoriété. « Nous vivons un moment crucial puisque cette manifestation d’envergure internationale arrive à point nommé pour couronner un exploit diplomatique sans égal ; la reconduction de l’accord de pêche Maroc-U.E et le revers essuyé par les adversaires de la marocanité du Sahara auprès de la Cour européenne de justice », rappelle le Président de la Fenip. A ses yeux, ce verdict, « sans appel », qui consacre le Maroc dans ses droits appelle à être valorisé auprès des divers partenaires du Royaume pour qu’ils investissent davantage dans des joint-ventures. Un appel doit être lancé dans ce sens pour « mieux asseoir la coopération Sud-Sud qui a pris une autre dimension avec la très forte implication royale sur le Continent africain », note-t-il. Mais il n’oublie pas, non plus, qu’une démarche plus forte doit aussi être entreprise auprès de « nos partenaires du Nord, et là je songe notamment à tout ce que peut faire notre pays avec un partenaire comme la Norvège, pays hôte du Salon, en matière de transfert de technologie et de savoir-faire ».

D’ailleurs, assure-t-il, rien n’empêche le Royaume de jouer le rôle de « hub » assurant la liaison entre le continent africain et le monde arabe. Et de préciser que l’accès au marché « Halal » est un enjeu majeur pour les industriels aussi bien marocains qu’africains, le potentiel se chiffrant à plusieurs dizaines de milliards de dollars. « Le linkage entre le monde arabe et les pays africains via le Maroc peut s’avérer des plus porteurs pour tous les acteurs impliqués», lâche-t-il. En somme, rien ne doit être laissé au hasard. « L’Histoire apprend à ceux qui savent en décortiquer les méandres qu’il faut opportunément exploiter toutes les fenêtres de tir qui s’ouvrent ». Sans quoi, il serait toujours regrettable de courir derrière un train qui roule. Dès lors, « le temps est venu, à la veille du deadline fixé pour la stratégie Halieutis, de tirer le bilan et de réagir en conséquence », assure H. Sentissi. Lui qui tend la main aux pouvoirs publics pour la conclusion d’un accord « win-win ». Avec deux façades maritimes qui s’étendent sur 3.500 km de côtes, il n’y a aucune raison pour que les industries de la valorisation des produits de la mer comptent des déclassés. Imparable logique !