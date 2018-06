Haut commissaire aux droits de l’Homme: Le plaidoyer courageux de Z.R. Al-Hussein

En ce début de semaine, le haut-commissaire aux droits de l’homme, qui achève son mandat à fin août, a livré à Genève un dernier discours fort au Palais des Nations. Zeid Ra’ad al-Hussein, accueilli par une standing ovation, s’en est notamment pris à la Chine, à la Russie, à Israël, à l’Inde et au Pakistan, sans épargner les Etats-Unis, qui pourraient prendre la décision de se retirer du CDH à tout moment: il a fustigé les politiques mises en place par l’administration de Donald Trump qui «punissent les enfants pour les actions de leurs parents».

Depuis quelques semaines, la décision du gouvernement US de séparer à titre dissuasif les enfants des parents qui entrent aux Etats-Unis illégalement fait scandale tant elle rappelle les pires heures de l’histoire. Près de 2000 enfants, certains âgés d’à peine 18 mois, ont été séparés de leurs mères. Le Jordanien Zeid Ra’ad al-Hussein, dont la famille vit actuellement à New York, a jugé «impensable» qu’un Etat puisse abuser à ce point d’enfants. Il exhorte Washington à mettre fin immédiatement à une telle pratique et à enfin ratifier la Convention sur les droits de l’enfant.

Le haut-commissaire aux droits de l’homme a tout aussi critiqué la Chine, qui semble très active à New York pour empêcher la nomination par le secrétaire général de l’ONU d’une personnalité aussi forte que lui à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. «Malgré les efforts du Haut-Commissariat pour créer les conditions d’un dialogue effectif, mon personnel a eu un accès limité au pays, notamment à la région autonome du Tibet et à celle du Xinjiang, où vivent des Ouïgours.» La Russie n’a pas échappé à sa diatribe, lui qui déplore le manque d’accès à la Crimée, annexée par le Kremlin en 2014.

Le haut-commissaire, né d’un père jordanien et d’une mère suédoise, a dénoncé les «nombreux Etats membres des Nations unies […] qui feignent d’œuvrer au bien commun alors qu’ils se battent en réalité pour rien d’autre que leurs intérêts nationaux étroits et essaient de tirer le plus de bénéfices politiques de l’ONU sans y investir pour assurer le vrai succès» de l’organisation. A ses yeux, ce n’est qu’en dénonçant haut et fort les violations des droits de l’homme «qu’on pourra combattre la menace croissante du nationalisme chauvin».

Face à la détérioration du climat politique et du respect des droits fondamentaux, le haut-commissaire a enfin tiré la sonnette d’alarme par rapport à la montée du nationalisme chauvin, «l’opposé absolu» des valeurs défendues par l’ONU, tout en jetant un regard introspectif critique: «Pourquoi sommes-nous si silencieux aux Nations unies» pour dénoncer une menace qui a fait des ravages dans l’histoire de l’humanité? »