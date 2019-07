Haute distinction pour Attijariwafa en Cote d’Ivoire: M. El Kettani fait Commandeur de l’Ordre National

Le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed EL KETTANI, vient d’être élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire par la Grande Chancelière de l’Ordre National de Côte d’Ivoire, Henriette DAGRI DIABATE.

Remise au nom du Président de la République, Alassane OUATTARA pour les services rendus, à titre personnel et en tant que PDG du groupe Attijariwafa bank, cette distinction traduit la reconnaissance de la Nation ivoirienne et salue l’engagement du Groupe et de M. El Kettani dans la Coopération Sud-Sud.

Le PDG du groupe Attijariwafa bank, « symbole de la continuité des relations d’amitié entre les deux pays » pour Henriette DAGRI DIABATE, a témoigné, lors de son allocution de remerciements à la Grande Chancelière de l’Ordre National, de sa gratitude envers le Président de la République et pour cette prestigieuse distinction qui lui a été décernée.

En outre, Il s’est félicité des résultats de la SIB qui lui ont valu le titre de « Banque de l’année 2018 » attribué par le magazine The Banker du célèbre groupe britannique Financial Times et le « Prix d’Excellence du Président de la République » du meilleur établissement du secteur financier en Côte d’Ivoire remis par le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, en 2017.

Aussi, il n’a pas manqué d’illustrer les performances de la SIB à travers différents indicateurs en ajoutant : « Grâce à la mobilisation de nos 800 collaborateurs locaux, la SIB a accordé, en 2018, plus de 700 milliards de FCFA de crédits, et collecté près de 800 milliards de FCFA de dépôts. En l’espace de quelques années, notre filiale ivoirienne est ainsi devenue un acteur majeur dans le financement des ménages, puisqu’elle a accordé, en moyenne, 15 000 crédits à la consommation par an, et clôturé l’exercice 2018, avec un encours global de 120 milliards de FCFA ».

Pour sa part, Daouda COULIBALY, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe Attijariwafa bank a rappelé, lors de son intervention, la dynamique nouvelle de la banque et les choix gagnants opérés depuis son acquisition par le groupe Attijariwafa bank au bénéfice de son évolution et du renforcement de sa contribution au développement de l’économie nationale.

Durant la cérémonie, 150 témoins, dont l’Ambassadeur du Royaume en Côte d’Ivoire et plusieurs ministres ivoiriens, ont rehaussé par leur présence l’événement qui s’est déroulé à la Grande Chancellerie de l’Ordre National de Côte d’Ivoire, à Abidjan.