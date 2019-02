HCP: Ouverture sur les Danois

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) reçoit, du 6 au 8 février 2019, une délégation de haut niveau de l’Office statistique danois, pour développer un partenariat dans le domaine de la statistique. Dans ce cadre, Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, a reçu, le 6 février 2019, Nikolaj Harris, ambassadeur du Danemark au Maroc, accompagné de la délégation danoise qui a mis en exergue la notable réputation dont jouit le HCP aussi bien au niveau national qu’à l’international. Les deux parties ont évoqué les grandes lignes de ce partenariat et ont abordé des sujets d’intérêt commun, en particulier le processus de digitalisation des lignes de production et de diffusion des données statistiques, dans lequel le HCP s’est profondément engagé, la mesure, le suivi et l’évaluation des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, ainsi que l’importance des statistiques pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises. Au terme de cette rencontre, le HCP et l’Office Statistique danois se sont réjouis de l’opportunité de développer ce partenariat et ont exprimé leur fort engagement à le rendre fructueux et durable.

Related