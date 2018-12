Heetch: L’autorisation d’exercer de la Wilaya de Casablanca en poche !

Heetch franchit un nouveau pas vers la normalisation totale de son activité au Maroc. Première application légale de transport au Royaume, Heetch vient en effet d’obtenir officiellement son autorisation d’exercer de la Wilaya de Casablanca, prélude à une légalisation sur l’ensemble du territoire National. Un an après son lancement en novembre 2017, Heetch affiche un bilan honorable avec 4000 chauffeurs de taxis inscrits, plus de 750.000 trajets en une année, 150.000 trajets par mois, plus de 200.000 passagers transportés, et ce alors même que l’application n’est actuellement active que dans deux villes : Casablanca depuis novembre 2017 et Rabat depuis septembre 2018. Le secret de ce succès réside dans le climat de confiance que l’application a réussi à instaurer avec ses partenaires marocains, que ce soit les professionnels dont principalement les chauffeurs de taxis et leurs syndicats représentatifs (UMT à l’échelle nationale et d’autres syndicats au niveau local) ou les institutionnels en la personne des autorités publiques. Sans oublier les passagers usagers de cette application qui y ont trouvé une réponse pratique aux problèmes de mobilité et de transport. Forte de cette progression, Heetch envisage d’étendre son activité à Marrakech qui accueillera ses premiers Taxis «Fiddek» avant la fin de l’année en cours. Pour ce faire, les pourparlers sont déjà en cours avec les professionnels de la ville rouge. Également dans le pipe, un projet de partenariat avec les taxis blancs en vue d’assurer le transport depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca devra être finalisé prochainement, permettant ainsi une amélioration considérable de l’offre de transport à destination des touristes et des voyageurs nationaux et internationaux. Soucieuse de développer une solution viable, légale et concertée avec les professionnels du secteur et les pouvoirs publics, Heetch a développé le label « Fiddek » en partenariat avec le Syndicat National des Taxis Marocains relevant de l’UMT. Ce label permet de garantir un certain nombre de critères liés notamment à la propreté et à la qualité de service. L’offre « Fiddek » de Heetch demeure la première application de transport au Maroc à avoir été dotée d’un cadre légal. Elle est également la première à avoir obtenu l’autorisation d’exercer délivrée par la Wilaya de Casablanca.

