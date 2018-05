HEM Business School fête ses 30 ans: Un nouveau cap avec l’Université Paris Dauphine

En cette année 2018, HEM, la Business School privée n°1 au Maroc, fête ses 30 ans d’existence, d’expérience, de formation, de débats, de citoyenneté… Désormais Reconnue par l’État, HEM continue de se développer et annonce à l’occasion de son 30ème anniversaire un nouveau plan de développement et de diversification. Ainsi, HEM développe son partenariat avec l’Université Paris Dauphine, qui remonte à 1992 et qui propose, depuis 2000, le ‘MBA International Paris’ de Dauphine – IAE de Paris en double diplômation avec le ‘MBA Management Général’ de HEM, à travers deux dimensions : un partenariat académique global qui permettra à HEM de bénéficier de l’expertise de l’Université Paris-Dauphine dans le domaine des Sciences des organisations et de la décision, ses domaines phares. La collaboration porte sur les échanges d’étudiants, les échanges de professeurs et d’expertise, des projets de recherche communs, d’éventuels programmes et doubles-diplômations à construire ensemble, etc. Et un partenariat stratégique signé tout récemment avec Dauphine Casablanca – Institut Supérieur Privé (ISP), Campus de l’Université Paris Dauphine au Maroc, grâce auquel HEM devient le partenaire stratégique local de Dauphine Casablanca (actionnaire à 50%). Ce renforcement de partenariat permettra de nouvelles synergies au plan pédagogique, organisationnel et des infrastructures. A travers ce partenariat, HEM bénéficiera du positionnement fort et de l’expérience de l’Université Paris-Dauphine dans la formation initiale et continue, en tant qu’université pluridisciplinaire de recherche. Par ailleurs, à l’occasion de son 30ème anniversaire, HEM se diversifie et s’apprête à lancer, pour la première fois, une filière ingénierie à Casablanca dans un premier temps (BAC+5) et ce, soit à partir de la rentrée 2018 soit à partir de la rentrée 2019, le dossier étant encore en cours d’autorisation.

Related