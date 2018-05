Hmizatepay: L’essentiel du e-commerce centralisé sur une seule appli!

En constante recherche d’évolution, et dans la continuité de sa stratégie de cohésion identitaire et de développement, le groupe Menaclick, pionnier des sites d’e-commerce au Maroc à travers ses quatre plateformes Hmizate, HmizateMall, HmizateGo et HmizateFood, renforce son positionnement en créant l’application HmizatePay, une application qui regroupe tous les services indispensables aux marocains. En effet, HmizatePay, entend faciliter la vie des marocains et de répondre à leurs besoins en proposant une plateforme mobile multi-services. HmizatePay centralise pour ainsi dire les services proposés par le groupe MENACLICK mais également tous les services utilisés régulièrement par les citoyens. A travers cette nouvelle application novatrice, l’internaute pourra sur une même et unique plateforme recharger son mobile ou pass Jawaz, payer son billet de ferry ou sa nuitée d’hôtel au Maroc ou à travers le monde, réserver son transfert aéroport, commander un repas à domicile et bientôt régler ses factures d’eau, d’électricité et de téléphone. HmizatePay intègre progressivement plus de solutions financières en ligne pour aider les consommateurs à économiser du temps et de l’argent et accéder à une large sélection de services à partir d’une application unique. Outre la centralisation des services précités, l’application fera également bénéficier les internautes de nombreux avantages. Que ce soit à travers un paiement par carte bancaire, en cash ou à travers le mobile banking, l’utilisateur de l’application pourra profiter d’un système de cash-back. Ainsi, le client collecte dans son wallet (porte-monnaie virtuel), un certain avoir en DH pour chaque achat réutilisable pour ses prochains achats sur l’application.

