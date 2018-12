Hydrocarbure et mines : Le Royaume et laMauritanie unissent leur force !

Le Maroc et la Mauritanie ont signé, mercredi à Nouakchott, une convention de partenariat dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Cette convention a été signée par la Directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra et le directeur général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), Fall N’Guissaly. Préparé depuis quelques mois, et s’inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures entre l’ONHYM et la SMHPM, cette convention vise le renforcement de l’échange entre le Maroc et la Mauritanie de l’expertise, de la formation et du savoir-faire dans le domaine des hydrocarbures. Cette convention prévoit notamment l’échange d’information, de documentation et d’expériences dans le domaine des hydrocarbures et des mines, la formation et l’encadrement du personnel et l’accompagnement organisationnel des structures. Cette convention a été signée en marge de la 5è édition conférence-exposition « Mauritanides » du secteur du pétrole et des mines en Mauritanie tenue du 11 ay 13 décembre à Nouakchott, avec la participation d’une forte délégation marocaine, et qui connait la participation de 1500 personnes, dont 100 exposants, et l’organisation de 70 conférences présentées par 30 pays. La conférence, organisée tous les deux ans par le ministère mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mines avec la participation des grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l’exploitation des mines, vise à faire l’état de lieux du niveau de développement du secteur pétrolier et minier à travers des communications se rapportant aux domaines de la transparence dans les industries extractives et du climat de l’investissement dans le secteur pétrolier et minier en Mauritanie. Une exposition sur les plus importantes industries minières et pétrolières est organisée en marge de la conférence avec la participation des dizaines des sociétés mauritaniennes et étrangères afin de faire la promotion de leur expertise en la matière.

