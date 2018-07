IDE : Chute libre à fin mai

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a baissé de 31,8% à 9,08 Mrds Dh durant les cinq premiers mois de 2018, contre 13,32 Mrds Dh lors de la même période un an auparavant, indique l’Office des Changes dans sa note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mai 2018. Ce résultat s’explique par la hausse des dépenses (+1,33 Mrds Dh) conjuguée à une baisse des recettes à près de 13,99 Mrds Dh. S’agissant des recettes des Marocains résidant à l’étranger, elles se sont améliorées de 9,6% à 26,78 Mrds Dh au titre des cinq premiers mois de 2018 contre 24,43 Mrds Dh lors de la même période de l’année dernière. Concernant la balance Voyages, elle fait ressortir un excédent en hausse de 17,8% à 20,46 Mrds Dh à fin mai 2018, résultant d’une augmentation plus importante des recettes Voyages de 3,49 Mrds Dh à 27,08 Mrds Dh que celle des dépenses (6,22 Mrds Dhs à 6,62 Mrds Dh).

Related