IDE: Reprise fulgurante à fin Octobre

Selon les chiffres définitifs sur les échanges extérieurs tels que publiés par l’Office des changes, les flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont établis à 30,35 Mrds Dh à fin octobre 2018, en progression de 41,9% par rapport à la même période un an auparavant. Ce résultat, selon l’Office dans une note sur les indicateurs mensuels d’octobre, s’explique par la hausse des recettes (+11,79 Mrds Dh), plus importante que celle des dépenses (+9,43 Mrds Dh). Les flux des IDE ont réalisé, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 9,7% (janvier-octobre 2014/2018), relève l’Office, précisant que par nature d’opération, les titres de participation représentent 74,3% du total des flux IDE à fin octobre 2018 au lieu de 61,8% une année auparavant et 70,6% en 2016. Parallèlement, le réinvestissement des bénéfices et les instruments de dettes représentent 25,7% du total des IDE à fin octobre 2018 contre 38,2% en 2017 et 29,4% en 2016.

