IFC s’allie à BVC: Garantir aux PME l’accès aux capitaux

Dans le cadre de ses efforts déployés pour soutenir la création d’emplois et la croissance économique au Maroc, IFC, un membre du Groupe de la Banque mondiale, s’associe à la Bourse de Casablanca pour développer l’attractivité des entreprises marocaines vis-à-vis des investisseurs. IFC conseillera Bourse de Casablanca dans sa stratégie d’accompagnement des PME dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de la communication financière. Ce programme vise à renforcer le rôle des PME, acteurs majeurs dans le développement de l’économie nationale et créateurs d’emplois, en encourageant leur éventuel projet d’introduction en Bourse dans l’optique, à terme, d’accéder à des capitaux nationaux et étrangers pour financer leur croissance et créer des emplois. L’offre d’accompagnement proposée par IFC et Bourse de Casablanca pourra bénéficier aux entreprises inscrites au programme ELITE lancé en avril 2016 au Maroc et qui compte à ce jour 48 entreprises. Pour IFC, ce projet s’inscrit dans le cadre des actions menées pour soutenir le développement du marché marocain des capitaux, la création d’emplois ainsi que la croissance économique. Le portefeuille d’investissements d’IFC au Maroc totalise près de 300 millions de dollars. IFC accompagne également ses clients au travers d’un programme diversifié de services de conseil et d’assistance technique.

Related