Immigration clandestine: Des passeurs arrêtés par la police espagnole

Un nouveau réseau de passeurs composé de 11 suspects a été démantelé par la police espagnole. Ces trafiquants d’êtres humains opèrent exclusivement entre le Maroc et l’Espagne à l’aide de « pateras », des bateaux de fortune.

L’enquête a été ouverte à la suite du témoignage d’un migrant à Pampelune, dans le nord du pays. Il a raconté avoir quitté Tanger dans une patera, l’an dernier, aux côtés de 12 personnes.

A quelques mètres de la côte espagnole, les candidats à l’immigration ont dû gonfler un canot pneumatique pour pouvoir achever la traversée jusqu’à une plage de la ville de Tarifa, indique un communiqué de la police espagnole.

Un voyage dont le coût total est compris entre 3.500 et 6.500 euros.

« Une fois dans notre pays, le migrant a déclaré qu’ils avaient été pris en charge par deux frères marocains, considérés comme les membres principaux de l’organisation en Espagne, puis transportés dans des véhicules jusqu’à une ferme. Ils y ont passé plusieurs jours sous la garde du réseau et, une fois le deuxième versement du voyage (1.000 €) reçu de la part des proches des victimes, ils ont été transférés à une gare routière où ils ont reçu un titre de transport », ajoute le communiqué.

Avant de continuer la route vers d’autres villes espagnoles ou d’autres pays européens, chaque migrant a reçu des vêtements et un téléphone portable.

Durant l’enquête, les policiers espagnols ont découvert que le réseau transportait seulement des migrants marocains, adultes et mineurs.

Venus de tout le royaume, ils ont été conduits dans la ville du détroit avant chaque départ. Là-bas, « ils sont restés dans des maisons en attendant le passage vers les côtes espagnoles, généralement à Cadix et à Algésiras, dans des embarcations à moteur sans conditions de sécurité ».

En tout, 50 migrants marocains auraient rempli les poches du réseau de passeurs.

L’opération de démantèlement a conduit à la libération de deux mineurs retenus à Cadix. Sur les 11 personnes arrêtées, sept ont été placées en détention provisoire.