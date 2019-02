Immigration dans le Détroit: Une autre forme de coopération en lice

Selon le quotidien espagnol El Pais, le Maroc et l’Espagne ont signé un nouvel accord pour gérer les flux migratoires. Le sauvetage maritime espagnol serait autorisé à débarquer une partie des migrants sauvés dans la Méditerranée au Maroc, rapporte El Pais qui cite trois sources gouvernementales et parle d’une « stratégie inédite ».

« Cette mesure est due à la volonté de l’exécutif de réduire la pression migratoire à un moment où les arrivées irrégulières paient pour la course électorale », note le quotidien. Et concernera les migrants sauvés par le Salvamento Marítimo lorsque celui-ci sera aidé par les gardes-côtes marocains « dans leur zone de responsabilité et tant que le port le plus proche n’est pas espagnol ».

La décision devrait être appliquée immédiatement, même si elle reste soumise aux résultats attendus suite aux législatives anticipées.

Ce nouvel accord prévoit également de renforcer l’action des gardes-côtes marocains qui, en 2017, n’ont participé qu’à 17% des sauvetages coordonnés entre le Maroc et l’Espagne, ajoute le quotidien espagnol.

Pour motiver le Maroc, l’Espagne devrait lui envoyer « deux bateaux rapides », similaires à ceux utilisés chez elle, pour un coût avoisinant les deux millions d’euros. L’Espagne paiera-t-elle de sa poche ou le Maroc va-t-il utiliser l’aide offerte par l’Union européenne ?