Immigration, terrorisme, banditisme: Tout baigne entre Rabat et Madrid

L’Espagne a qualifié, jeudi, d’«exemplaire» la coopération entre ses services de sécurité et ceux du Maroc, notamment dans la lutte contre l’immigration clandestine, le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

«L’action conjointe quotidienne menée par les services de sécurité de l’Espagne et du Maroc est exemplaire et donne des résultats positifs et concrets», a souligné le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors d’une rencontre tenue à Rabat avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

À cette occasion, F. Grande-Marlaska a dressé un bilan positif de la coopération entre l’Espagne et le Maroc tout au long de 2019 et a exprimé sa volonté de continuer à travailler ensemble sur la base du «même principe de confiance mutuelle» en 2020, souligne un communiqué du ministère espagnol de l’intérieur, publié à l’issue de cette rencontre.

«La coopération avec le Maroc dans le domaine de l’intérieur est une priorité pour l’Espagne», a relevé le ministre espagnol.

Dans ce contexte, il a mis en exergue la «coopération et le soutien des autorités marocaines dans la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains», une collaboration qui a contribué, selon F. Grande-Marlaska, à une diminution de 53,4% du nombre d’arrivées de migrants irréguliers en Espagne par la mer en 2019 par rapport à l’année précédente.

Il a également réitéré la volonté du gouvernement espagnol de continuer à défendre auprès des institutions de l’Union européenne «l’importance cruciale du Maroc en tant que partenaire stratégique en matière de migration et dans de nombreux autres domaines».

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le ministre espagnol a assuré que la coopération entre son pays et le Maroc «ne cesse de porter ses fruits».

«Nous devons nous féliciter des opérations conjointes contre le terrorisme djihadiste menées par nos forces de sécurité depuis 2014», a-t-il affirmé.

Il s’est également réjoui des «nombreuses opérations conjointes» contre les réseaux de trafic de drogue et les groupes criminels organisés s’activant en Espagne et au Maroc.