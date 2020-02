Immobilier: Repli de 3.8% des transactions en 2019

Le volume des transactions immobilières a enregistré une baisse de 3,8% en 2019 après une hausse de 4,8% l’année précédente, indiquent Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). En parallèle, les prix des actifs immobiliers ressortent en quasi-stagnation en 2019 pour l’ensemble des catégories de biens, selon le dernier Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI).

La contraction des ventes a concerné l’ensemble des catégories de biens avec des diminutions de 10,2% pour les terrains, de 4,7% pour les biens à usage professionnel et de 1,9% pour les biens résidentiels, précise la même source. Par ville, les prix et les transactions ont baissé respectivement de 1,5% et de 13,4% en 2019 à Rabat, après des hausses de 3,5% et de 23,1% enregistrées en 2018.

A Casablanca, l’indice des prix a reculé, pour sa part, de 0,4% en 2019, incluant des replis de 0,5% pour le résidentiel et de 1,6% pour les terrains, alors que les prix des biens à usage professionnel ont augmenté de 1,3%. En parallèle, le nombre de transactions a quasiment stagné à Casablanca, avec une hausse de 5,8% pour les terrains, ainsi que des reculs respectifs de 0,3% et de 2,4% des ventes du résidentiel et des biens à usage professionnel.

A Marrakech, les prix ont diminué de 0,2% l’année dernière, avec une baisse de 2,6% de ceux des terrains et des hausses de 1,3% pour les prix aussi bien du résidentiel que des biens à usage professionnel. Quant aux ventes dans la ville ocre, elles ont reculé de 14,8% en 2019, résultat de baisses relevées pour l’ensemble des catégories de biens, indiquent BAM et l’ANCFCC.

A Tanger, les prix ont globalement stagné et le nombre de transactions a diminué de 1,6%, après une hausse de 20,4% l’an dernier.

Durant le 4ème trimestre 2019, l’IPAI a enregistré un recul de 0,5%, reflétant des diminutions des prix de 0,9% pour les terrains et de 0,6% pour les actifs résidentiels, alors que les prix des biens à usage professionnel se sont accrus de 1,6%. Quant au nombre des transactions, il a diminué de 10,8%, selon la même source qui précise que ce repli a concerné l’ensemble des catégories de biens, avec des baisses de 14,1% pour les terrains, de 10,5% pour le résidentiel et de 4,9% pour les biens à usage professionnel.