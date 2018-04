Immorente Invest: Feu vert pour son introduction en Bourse

L’AMMC vient de donner son visa pour la première introduction en Bourse de 2018. Il s’agit de celle d’Immorente Invest dont la première cotation est prévue le 11 mai. Cette opération devrait se faire par une augmentation de capital portant sur la création de 4 000 000 d’actions nouvelles. A travers son introduction en Bourse, Immorente Invest vise à lever des fonds en vue notamment du financement des investissements engagés, offrir à ses actionnaires de la liquidité, offrir au grand public et aux épargnants une exposition à l’immobilier professionnel locatif, accroître la notoriété de la Société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public, optimiser les coûts de financement de la Société, faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct au marché financier, soumettre la performance et les règles de gouvernance de la Société au jugement du marché. Dans le détail, les fonds levés dans le cadre de la présente Opération d’augmentation de capital, soit 400 MDH, permettront à Immorente Invest de financer un investissement de 295 MDH dans de nouveaux actifs immobiliers d’ores et déjà identifiés et faisant l’objet de protocoles d’accord ou d’engagements fermes. Cette levée de fonds servira aussi à un investissement additionnel d’environ 127 MDH dans une opération built-to-suit dans la zone franche de Kénitra pour le compte de Faurecia, équipementier automobile français. Elle permettra aussi une prise de participation minoritaire de 100 MDH dans un projet mixte intégrant une composante commerciale et une composante hôtelière de premier choix sur un axe urbain principal à Casablanca dont la livraison est prévue fin 2018. L’entreprise prévoit d’allouer 67 MDH à l’acquisition de 2 plateaux de bureaux d’une superficie totale d’environ 2 500 m² situés à la Marina de Casablanca courant le 2ème trimestre de 2018 alors qu’un investissement de 80 MDH seront dédiés à l’acquisition en 2019 d’un nouvel actif non encore identifié. Le reliquat des fonds levés dans le cadre de l’opération envisagée servira à rembourser des crédits levés par la Société auprès de BMCE Bank pour le financement des locaux commerciaux Plein Ciel 1&2 et Samir 4 dont l’encours à fin avril 2018 s’élèverait à environ 9 MDH et Financer les coûts de l’Opération engagés par la Société estimés à 3,2% du montant total de l’Opération. Créée en mai 2011, Immorente Invest a pour objet social la location d’immobilier professionnel. Sur le plan capitalistique, la société a été fondée à l’initiative de CFG Bank. Depuis 2011, Mutandis automobile SCA est entrée dans son tour de table et détient une participation de 66,2% à fin mars 2018. Post IPO, la participation de Mutandis automobile passerait à 12,5%.

