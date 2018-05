Immorente Invest: La première cotation ce vendredi à la BVC

La Bourse de Casablanca accueille ce vendredi 11 mai un nouveau produit d’épargne. Il s’agit de la première cotation d’Immorente Invest à la quelle plus de 1.300 nouveaux actionnaires ont souscrit lors de son introduction. Cette dernière ayant donné naissance au premier véhicule pierre-papier coté à la Bourse de Casablanca inspiré du modèle des REIT (Real Estate Investment Trusts) dans les pays anglo-saxons, des SIIC (Sociétés d’Investissement en Immobilier Cotées) en France et des OPCI au sens de la loi n°70-14 au Maroc. Ce produit, premier du genre sur le marché marocain, permet désormais au grand public, aux investisseurs privés et institutionnels d’accéder à un mode d’épargne visant à offrir un rendement régulier issu des loyers. Cette levée de fonds de 400 MDH portera le total du programme d’investissement d’Immorente Invest à plus de 700 MDH à horizon 2020 et permettra ainsi à la société de renforcer son patrimoine d’actifs immobiliers professionnels destinés à la location et générer pour ses investisseurs une distribution régulière de rendements issus des loyers.

