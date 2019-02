Implication du Maroc en RCA : O. Hilale au rapport…

L’ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, a présenté, jeudi au Conseil de sécurité, son rapport sur la récente visite effectuée, du 13 au 15 février, en République centrafricaine (RCA), en sa qualité de président de la Configuration RCA de la Commission de consolidation de la paix de l’ONU.

Devant les membres du Conseil, le responsable marocain a souligné que sa quatrième visite en tant que président de la Configuration RCA se démarque des visites antérieures, puisqu’il a été accompagné cette fois-ci par la sous-secrétaire générale pour l’Afrique, Bintou Keita, le sous-secrétaire général à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez Taranco et leurs équipes, ainsi que de représentants de plusieurs Etats membres de la configuration à savoir la Chine, la république de Corée, la France, l’Italie et la Russie.

Cette délégation plurielle a pu lancer un signal aux différents interlocuteurs à Bangui et de l’engagement de la communauté internationale en appui à la RCA, a relevé O. Hilale. Cette visite s’est déroulée au lendemain de la signature, le 6 février dernier à Bangui, de «l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine» entre le gouvernement de ce pays et les 14 groupes armés. Cet accord constitue un premier pas vers le retour de la paix et de la stabilité dans le pays en posant les fondements d’une véritable reconstruction inclusive du pays, a estimé encore O. Hilale.

De son côté, le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir la mise en œuvre de l’accord et exprimé son souhait de voir le Conseil de sécurité ajuster le mandat de la Mission de maintien de la paix en RCA (MINUSCA), afin de permettre un soutien adéquat pour le déploiement de patrouilles mixtes.

De même, O. Hilale a noté que les pays voisins sont appelés, encore plus que par le passé, à accompagner et soutenir la RCA dans la mise en œuvre de l’accord de paix. Il souligne que «la MINUSCA n’a pas vocation à rester indéfiniment en RCA, aussi est-il permis d’envisager qu’une contribution calibrée à la mise en œuvre de l’accord de paix serait de nature à la rapprocher de la réussite de son mandat, et partant conforter la stratégie de sortie pour les opérations de paix».

A cette occasion, la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger ainsi que l’ensemble des membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien aux recommandations d’O. Hilale sur la situation politique et la mise en œuvre de l’accord de paix.