Incursion algérienne en Libye: Haftar fixe un ultimatum à l’APN

L’histoire s’accélère en Algérie à la veille de la Présidentielle. Le retour impromptu de Gaid Salah, chef d’état-major et vice-ministre algérien de La Défense, d’Abou Dhabi en dit long sur la gestion chaotique de cette période délicate de l’histoire de l’Algérie qui mobilise les bons offices des uns et des autres pour assurer une transition politique dans le calme.

Ce retour intervient après l’incursion de l’armée algérienne sur une quarantaine de kilomètres en territoire libyen. Les troupes algériennes commandées par le Général Said Changrila, justifient cette équipée d’envergure inédite par la lutte contre les djihadistes qui menacent d’infiltrer l’Algérie depuis le désert libyen et par l’endiguement des narco-trafiquants qui chercheraient à noyer le pays de cocaïne. S Changrila, dit aussi le « Général fou », envisageait d’établir en territoire libyen un corridor de sécurité s’étendant sur plusieurs kilomètres à l’intérieur du territoire libyen. Une aventure qui n’a pas échappé à la vigilance du Maréchal Haftar qui a fermement mis en garde l’armée algérienne en la sommant de se replier dans les quarante-huit heures. Sans quoi, elle subirait des bombardements pour la forcer au retrait.

Plus, en cas de persistance des agressions algériennes, l’homme fort de Benghazi menace de porter la guerre à l’intérieur du territoire algérien.

Face à cette escalade inédite, G. Salah qui fait office de « gardien du temple » en Algérie aura fort à faire avec ses généraux qui ne semblent plus s’embarrasser des prescriptions de la loi suprême qui leur interdit toute incursion en territoire étranger.

Un accord pourrait être dégagé avec les bons offices des Émirats arabes unis dont le soutien au Maréchal Haftar est archiconnu. Et la situation ne devrait pas prendre une tournure dramatique quand bien même des cercles pourraient être tentés une aventure militaire régionale pour ressouder les rangs internes.

Tout cela confirme si besoin est que la situation algérienne a tout pour être « liquide ». C’est pourquoi la France s’implique fortement dans la gestion de la crise qui semble affecter le sommet de l’Etat avec la guéguerre entre les trois factions du système algérien. On crédite Valérie Hallard, ancien ambassadeur à Alger et ex-patron de la DGSE (services français) d’avoir convoyé une délégation de militaires de haut rang en Algérie pour lisser les dissensions entre Said Bouteflika, Gaid Salah et le prétendant à la présidence Ali Ghediri. Objectif assigné à cette mission délicate est de trouver un terrain d’entente entre ces têtes d’affiche pour que la transition en Algérie se réalise dans la sérénité. Ali Ghediri pourrait accéder à la magistrature suprême moyennant une amnistie pour les symboles du système algérien, famille Bouteflika en tête. Reste à savoir si V. Hallard, ce fin connaisseur de l’Algérie comme du Maghreb, aura toutes les chances de son côté.