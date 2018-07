Indépendance de l’Algérie: La main tendue par Rabat…

Les échanges épistolaires entre responsables marocains et algériens n’ont jamais cessé. Comme l’est la veille par les deux pays voisins à maintenir ouvertes leurs représentations diplomatiques à Rabat et Alger. Mais peut-on parler de « normalité » dans des relations bilatérales altérées par la fermeture de la frontière entre les deux pays voisins, fermeture plus « cadenassée » encore depuis quelques mois par l’édification de murs et de fortifications, et empoisonnées par le dossier saharien ?

Les observateurs n’auront pas manqué de relever les critiques formulées par le chef de la diplomatie marocaine à l’endroit de l’Algérie qui se défausse sur le Royaume en le culpabilisant dans les deux dossiers. Un jeu à somme nulle que Nasser Bourita aura relevé en rappelant les règles en vigueur qui font que lorsque l’un des voisins gagne, l’autre perd. Immanquablement. Faut-il s’en réjouir alors qu’un mouvement de masse avait, à l’occasion du Mondial de Russie, surfé sur la vague de la présentation d’une candidature maghrébine pour l’organisation de la Coupe du Monde de football de…2030 ? Où faudra-t-il à nos politiques d’être plus à l’écoute de la vox populi qui est plus encline à faire lever la fraternité entre les peuples au firmament qu’à succomber à une quelconque course au leadership régional ?

Quoi qu’il en soit, depuis Rabat, la logique de la main-tendue aux frères algériens n’a jamais été démentie. La preuve, une fois de plus, à l’occasion de la fête de l’indépendance algérienne, le Roi n’a pas hésité à adresser un message de félicitations au Président Bouteflika. Le Souverain y exprime ses sincères félicitations et ses vœux de santé et de quiétude au président Bouteflika, et de davantage de réalisations sur la voie du progrès et de prospérité au peuple algérien frère.

Le message royal rappelle que la célébration par l’Algérie sœur de cette glorieuse fête est une occasion de se remémorer les liens de fraternité solides unissant les peuples marocain et algérien qui partagent des constantes historiques et civilisationnelles et aspirent à un avenir commun qui tire sa force des valeurs de solidarité et d’entraide ayant marqué leur lutte héroïque pour la liberté et l’indépendance, souligne le message.

Mais, fait notable, il réaffirme également sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Bouteflika, pour le raffermissement des relations de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples à la complémentarité et à l’intégration, afin de relever les différents défis sécuritaires et de développement qu’affronte la région.

Une fois de plus, le Maroc tend la main à l’Algérie voisine pour construire l’avenir. Une démarche des plus constructives s’il en est. Reste à savoir si le message marocain aura l’écho favorable qui ne dérange pas seulement les partisans locaux du « maintien en l’état du foyer de tension régional », mais aussi et surtout les puissances périphériques qui s’alarment de toute entente cordiale entre les deux pays voisins.