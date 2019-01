Indice de la Démocratie : Le Maroc, un régime hybride…

Pour cette nouvelle édition de L’indice de la démocratie pour 2018 a classé le Maroc 100e au niveau mondial (165 pays évalués), et 3e dans la région Mena. Elaboré par « The Economist Intelligence unit (EIU) » dans le but d’éclairer les décideurs, le « Democracy Index 2018 : Me too ? » accorde au Royaume une note globale de 4,99 sur 10, avec des scores de 5,25 au niveau du processus électoral, 4,64 au niveau du fonctionnement du gouvernement, 5,00 au niveau de la participation politique, 5,63 au niveau de la culture politique et 4,41 au niveau des libertés. Dès lors, le Maroc intègre la case des régimes hybrides, avec 39 autres pays. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), le Royaume est 3e.

Selon ce classement, c’est Israël qui occupe la première position, suivi de la Tunisie. L’Algérie, 126e au niveau mondial, se trouve à la 9e position, suivie de l’Egypte (127e dans le monde).

Pour la première fois en trois ans, l’indice fait valoir que le score global de la démocratie est resté stable. Les changements les plus significatifs concernent le passage du Costa Rica d’un régime imparfait à un régime démocratique et du Nicaragua d’un régime imparfait à un régime autoritaire. Au total, 42 pays ont enregistré une baisse de leur score total par rapport à 2017; 48 ont enregistré une augmentation.

Le rapport classe les pays selon quatre régimes, à savoir: un régime démocratique, un régime imparfait, un régime hybride, et un autre autoritaire.

Le calcul des scores est basé sur 60 critères regroupés en cinq catégories: le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique, la liberté, et le processus électoral. La notation est faite selon une échelle allant de 0 à 10. Plus le score obtenu est proche de 10, plus il y a de la démocratie dans le pays en question.

Seulement 20 pays ont un régime démocratique dans le monde, d’après le rapport. Il s’agit, entre autres, de la Norvège, (9,87 points), l’Islande (9,58), la Suède (9,39), la Nouvelle-Zélande (9,26), le Danemark (9,22), le Canada (9,15), l’Irlande (9,15), la Finlande (9,14) et l’Australie (9,09)… Désormais, les USA ne font plus partie des pays ayant un régime démocratique. En 2018, ils occupent la 25e position et se trouvent, aux côtés de la France (29e), parmi les pays ayant un régime imparfait. Rien d’étonnant dès lors à ce que la Corée du Nord clos ce palmarès avec un indice de démocratie de 1,08/10.