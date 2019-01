Indice de perception de la Corruption: Le Royaume améliore son rang mais…

Dans sa nouvelle édition de l’indice de perception de la corruption couvrant l’année 2018, Transparency International classe le Maroc à la 73e place avec un score de 43/100 contre la 81e place l’année dernière (40/100) et la 90e en 2016 (37/100).

Le Maroc a ainsi amélioré son classement en gagnant 8 places en une année pour se retrouver ex-æquo avec la Tunisie. Dans le monde arabe, le Royaume fait mieux que l’Algérie, l’Égypte, le Koweït et Bahreïn, et demeure devancé par les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou encore la Jordanie. L’indice 2018 se base sur 13 enquêtes et expertises réalisées par des institutions indépendantes, comme Freedom House, Bertelsmann Stiftung, le Forum économique mondial ou encore la Banque mondiale, pour mesurer la corruption du secteur public dans 180 pays et territoires, en attribuant à chacun un score allant de zéro (fortement corrompu) à 100 (très peu corrompu). Dans le monde, le Danemark est considéré comme le pays le moins corrompu, suivi de la Nouvelle-Zélande, de la Finlande, de Singapour, de la Suède et de la Suisse. En revanche, en bas du classement, on retrouve le Soudan, le Yémen, la Corée du Nord, le Soudan du Sud, la Syrie et la Somalie. Dans une note accompagnant son classement, Transparency International relève que cette édition de l’indice de perception de la corruption révèle que l’incapacité chronique de la plupart des pays à contrôler efficacement la corruption est un facteur qui contribue à la crise de la démocratie dans le monde. L’organisation déplore aussi que le fait que la lutte contre la corruption est au point mort dans la plupart des pays. Dans ce sens, plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à 50 sur l’Index de Perception de la Corruption, avec un score moyen de seulement 43 sur 100. Ce qui en dit long sur l’ampleur de cette gangrène au sein même des états les plus avancés…