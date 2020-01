Industrie Automobile: LMPS et Veritas parlent cybersécurité à Kénitra et Tanger

LMPS Group, spécialiste des métiers de la Cybersécurité, organise avec son partenaire Bureau Veritas deux séminaires sur la cybersécurité dans l’industrie automobile.

Organisées le 28 janvier à Tanger et le 30 janvier à Kénitra, les rencontres auront pour thème la certification ISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) basée sur la norme ISO 27001 et adaptée aux exigences d’une industrie automobile marocaine compétitive.

Développé par l’Association de l’industrie automobile allemande (VDA), en partenariat avec European Network Exchange, une association de constructeurs automobiles européens, le référentiel ISAX est aujourd’hui utilisé par les principaux constructeurs mondiaux: Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, Daimler, mais aussi Continental, Bertrand, Bosch et Magna Steyr l’utilisent pour vérifier leur sécurité informatique.

Pour Amine Hilmi, directeur général de LMPS Group, «TISAX permet l’acceptation mutuelle d’évaluations de la sécurité de l’information et fournit un mécanisme commun à l’ensemble de l’industrie automobile. Alors que des quantités massives de données sont créées et échangées quotidiennement par les différentes parties prenantes, la question de la sécurité de ces données est plus que jamais à l’ordre du jour.

C’est précisément le rôle de TISAX que de répondre à cet enjeu majeur, pour lequel LMPS Group apporte toute son expertise en matière d’accompagnement dans la conformité».

Dans le cadre de son partenariat avec Bureau Veritas, LMPS Group a fait du respect des exigences sécuritaires dans l’industrie automobile un axe clé de son offre au Maroc.

Déjà considéré comme une référence dans le domaine des solutions de cybersécurité auprès du secteur privé, LMPS Group apporte ainsi des réponses complètes et intégrées aux entreprises et organisations du secteur qui souhaitent se mettre en conformité avec les meilleurs standards de cybersécurité.