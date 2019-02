C’est principalement à partir des parcs de M’diq, Tanger, Oualidia et Dakhla que l’aquaculture entend prendre son élan. Aujourd’hui, dans les 16 fermes aquacoles actives, les principales espèces produites restent les huîtres, une tradition qui se perpétue depuis des décades, outre le loup-bar et la dorade. Mais le potentiel qui se présente est important. Pour peu que l’écoute des professionnels soit de la partie.

Le potentiel aquacole reste des plus insondables. Les principales espèces cultivables dans le pays concernent d’autres espèces tels le maigre commun, la sériole couronnée, la sole, le turbot, la palourde, l’armeau, la moule africaine, les coquilles Saint Jacques, la crevette tigrée, la crevette japonaise, la crevette à pattes blanches et les algues rouges. Les acteurs de la filière représentés par l’Unam rappellent que les performances du secteur se limitent à 510 tonnes produites en 2016 (21 MDH). Dans ce volume, l’huître trône en tête (72% du volume total). Le loup-bar constituant 26%… On est donc encore loin des objectifs affichés par la stratégie Halieutis. Celle-là prévoit, en effet, de booster la production à 200.000 tonnes. Réussira-t-on à réaliser cet objectif en poussant l’aquaculture, secteur encore embryonnaire, à dépasser le seuil de 1% de la production halieutique nationale?

Au niveau de l’Union professionnelle, les faiblesses dont pâtit toujours le secteur sont liés au coût de production élevé par rapport aux concurrents (en Europe, les producteurs bénéficient d’aides publiques), les restrictions sanitaires à l’export, la complexité de l’accès au foncier, l’absence de financements adaptés et d’assurances, la multiplicité des intervenants…

Revenant sur les faits marquants pour l’aquaculture au cours de ces deux dernières années, Haj Saidi qui chapeaute l’Unam rappelle « la surmortalité des huîtres à des stades d’élevage avancés qui a contribué à une chute vertigineuse de la production totale des huîtres aussi bien au site d’Oualidia qu’aux sites de Dakhla d’où les conséquences néfastes sur le manque à gagner et sur l’investissement total, sachant que l’élevage des huîtres demande des délais de production qui avoisinent 18 mois avec tout ce qui s’en suit comme les infrastructures le prix élevé des naissains et la main d’œuvre ». A ses yeux, cela « compromet inéluctablement le pouvoir d’investissement ». Plus, à Dakhla, les projets touristiques qui sont appelés à s’installer sur les sites de production des huîtres, surtout à Duna Blanca, « va obliger les producteurs à déménager vers des sites peu productifs ou inexploitables avec les techniques d’élevage actuelles », déplore-t-il. L’affaire est assez cocasse en ce sens que le secteur présente un très faible taux d’intégration. La quasi-absence d’écloseries d’alevins et de naissains renforce les liens de dépendance à l’Europe.

Pourtant, le secteur présente bien des atouts pour engendrer des relais de croissance. Pour l’ostréiculteur qui s’active à Oualidia, « le secteur d’aquaculture dispose de plusieurs atouts surtout naturels qu’il faut mettre en valeur ». A charge pour l’INRH de réagir. Car « il y a aussi de nouvelles techniques d’élevage qui sont entrain de voir le jour », précise Haj Saidi. Le processus de diversification au-delà des huîtres et du loup-barre, relève de l’envisageable. Encore faut-il que « l’Agence Nationale pour le Développement de l’aquaculture encourage plus l’élevage de nouvelles espèces dont les stocks naturels sont de plus en plus menacés par l’épuisement et fournir les moyens techniques, la formation aux investisseurs et les mettre sur les rails pour plus d’efficacité, bien sûr avec le concours d’autres institutions relevant de différentes ministères de tutelle. Il faut noter qu’il y a un besoin flagrant en formation pour une main d’œuvre qualifiée et efficace dans ce domaine », souligne l’ostréiculteur. Qui précise que « parmi les barrières qui handicapent encore l’aquaculture au Maroc il y a d’abord la confiance des investisseurs qui doit se consolider ; la maîtrise des circuits de commercialisation avec l’ouverture des marchés extérieurs ; le coût d’investissement pour l’élevage en offshore par rapport aux opportunités de gain.» A l’Unam, force est de souligner que l’on recommande pour le développement du secteur d’assurer les bases d’une intégration verticale susceptible de permettre une réelle indépendance que ce soit en production d’alevins et de naissains comme en aliments dédiés à l’aquaculture. Le renforcement de la R&D n’est pas négligée non plus. En attendant, l’Union recommande de réduire la vulnérabilité des bassins conchylicoles aux agents pathogènes qui déciment les élevages