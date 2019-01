Inflation: Les prix à la consommation sont en hausse en 2018

Au quatrième trimestre 2018, et selon les chiffres du HCP, les prix à la consommation auraient poursuivi leur décélération, affichant une hausse de 1% en glissement annuel, au lieu de +1,6% un trimestre plus tôt. Ce ralentissement aurait été impulsé par le repli de 0,9% des prix alimentaires, au lieu d’une hausse de 0,8% au trimestre précédent, dû notamment au recul des prix des produits frais. Portés par la hausse des prix des services, les prix des produits non-alimentaires auraient progressé de 2,1%, au lieu de +2% au troisième trimestre. Dans le même sillage, l’inflation sous-jacente qui exclut les tarifs publics, les produits frais et l’énergie aurait augmenté de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année 2018, les prix à la consommation auraient progressé de 1,9%, après +0,7% en 2017. Cette hausse serait liée, d’une part, au renchérissement des prix des produits alimentaires au cours de la première moitié de l’année 2018 et, d’autre part, au relèvement des prix des droits de timbre et du tabac. L’inflation sous-jacente aurait, quant à elle, décéléré par rapport à 2017, se situant en dessous de 1%, en glissement annuel.

