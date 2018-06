Ingénierie: Ingérop dans le capital de HPM

Ingérop, PME française d’ingénierie du bâtiment, vient d’annoncer une prise de participation à hauteur de 40% dans la société HPM (Horizon Project Management), une société d’ingénierie du bâtiment basée à Rabat, spécialisée en maîtrise d’œuvre d’exécution, OPC (Organisation, Pilotage et Coordination) et AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). Selon Ingérop, l’acquisition de HPM lui permet de s’implanter dans un pays dynamique dans lequel cette firme travaille depuis de nombreuses années et qui plus est d’ores et déjà actifs dans d’autres pays africains. Le développement de synergies dans l’activité du bâtiment est manifeste, Ingérop pouvant apporter ou piloter les corps d’état techniques, avec une expertise de niveau international, en complément des spécialités développées par HPM. Cette dernière appartient à deux français, Thierry Cusset et Antoine Duplouy. Elle travaille bien sûr dans le Royaume, mais aussi en Afrique de l’Ouest, pour des grands comptes dans le domaine du tourisme, du transport, ou pour des acteurs publics.

