Instabilité politique en Irak: M. Allawi, l’homme de la réconciliation ?

Au lendemain de la nomination de Mohammed Allawi, le nouveau Premier ministre irakien, les manifestants sont redescendus dans la rue dimanche 2 février, à Bagdad et dans le sud du pays.

Ils réclament un Premier ministre indépendant et des élections anticipées.

C’est par milliers que les manifestants ont envahi, une nouvelle fois, les rues de Bagdad. C’était au lendemain de la nomination de M. Allawi au poste de Premier ministre.

«Ce nouveau Premier ministre est rejeté par le peuple», ont-ils scandé en brandissant son portrait barré d’une large croix rouge. Ou encore: «Allawi est rejeté, ses partis aussi».

Parmi ces soutiens figure la puissante formation de Moqtada Sadr.

Après avoir appelé à manifester vendredi dernier, le leader chiite a demandé dimanche à ses milices de s’allier aux forces de sécurité pour empêcher toute personne qui tenterait de bloquer les rues. Il a également demandé au ministère de l’Éducation de punir tout étudiant, professeur ou autre qui tenterait d’empêcher l’accès à des bâtiments publics.

La veille, alors que Mohammed Allawi annonçait sa nomination, des groupes armés sous les ordres de Moqtada Sadr étaient entrés de force dans l’un des bâtiments, symbole du soulèvement populaire sur la place Tahrir de Bagdad.

Pour les protestataires, M. Allawi fait partie intégrante du système politique qu’ils critiquent depuis maintenant quatre mois.

Deux fois ministre des Télécommunications sous le gouvernement Anouar Maliki, ce nouveau leader de la nation est loin du candidat rêvé par les protestataires qu’ils veulent indépendant et issu de la société civile.

Dans son premier discours officiel, M. Allawi s’est pourtant voulu rassurant, en promettant de constituer un gouvernement représentatif de la population, d’assurer une justice pour les centaines de personnes tuées lors de la contestation et d’organiser des élections anticipées.

Ces promesses n’ont pas convaincu les protestataires, lassés de ce qu’ils accusent être «des discours sans valeurs». M. Allawi a désormais un mois pour constituer son cabinet. L’occasion de montrer s’il peut réellement échapper à l’influence des partis politiques. Autant dire que l’option choisie par le président irakien Barham Saleh est loin de rassurer. Le successeur d’Adel Abdel Mahdi doit non seulement convaincre les manifestants très remontés contre le régime pourri qu’ils dénoncent au prix de dizaines de morts, mais aussi réussir à donner le change face aux Américains qui entendent perpétuer leur présence en Irak.

En dépit de la résolution adoptée par le parlement irakien et qui exige, elle, le départ de toutes les forces étrangères. Même porté en partie par la coalition Sairoon, dirigé par Moqtada Sadr, le nouveau Premier ministre a du pain sur la planche.

Fin janvier, des obus de mortier ont visé la base US de la ville de Qayyarah, dans le nord de l’Irak. Un rituel qui promet de faire tâche d’huile sur le sol irakien…

Au cours des prochaines semaines, Mohammed Allawi devra constituer un nouveau cabinet, qui devra recevoir la confiance des parlementaires.

De nombreux dossiers l’attendront alors, comme celui de la crise politique et sociale, qui secoue le pays depuis le 1er octobre.

Un dossier qui s’annonce épineux, alors que les manifestants rejettent d’ores et déjà sa nomination, estimant qu’il ne permettra pas le renouveau politique demandé.