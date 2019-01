Instabilité sahélo-saharienne : MSF donne l’alerte…

Depuis début janvier, les violences qui ont dégénéré dans les régions du Centre Nord et du Sahel au Burkina Faso ont causé la mort de dizaines de personnes et le déplacement de milliers d’autres.

Les déplacés, qui ont fui vers les villages les plus proches, ont besoin d’aide en urgence. Les violences qui ont éclaté dans les régions du Centre Nord et du Sahel ont forcé des milliers de personnes à fuir sans rien pouvoir emporter vers Foubé, Barsalogho ou encore Arbinda, Kelbo et Déou. Barsalogho, le camp construit à la hâte pour mettre en sécurité les déplacés, accueille déjà quelque 1 000 personnes, surtout des familles d’éleveurs qui vivaient dans des hameaux de petite taille.

A Barsalogho, les déplacés sont logés dans des tentes installées par le gouvernement. La solidarité locale et les efforts des autorités ont permis de les doter en casseroles, ainsi que de quelques sacs de maïs et autres aliments à cuisiner. Mais l’eau reste un problème : il n’y a pas de source aux alentours. Des camions citerne sont mobilisés chaque jour depuis la ville la plus proche de Kaya, à plus d’une heure de route du camp, afin que de l’eau puisse être distribuée. Dans d’autres sites alentours, l’aide prend du temps à s’organiser. A Foubé par exemple, toutes les tentes ne sont pas installées et la grande promiscuité dans laquelle vivent plus de 8,000 personnes a favorisé l’apparition de cas suspects de rougeole.

MSF intervient en appui des équipes de santé locales pour maîtriser le risque épidémique: plus de 2,100 enfants ont déjà été vaccinés en une journée à Foubé, sur plus de 7000 ciblés et plus de 600 autres ont été vaccinés à Barsalogho. Mais d’autres besoins subsistent. « Il est nécessaire d’assurer un accès à l’eau potable pour les populations et de garantir un certain niveau d’hygiène, alerte Idrissa Compaoré, coordinateur médical de MSF au Burkina Faso. Les médicaments essentiels doivent être disponibles en quantité suffisante et protégés de la chaleur et de la poussière ». Chaque semaine, plus de 300 personnes à Foubé et 200 personnes à Barsalogho bénéficient de consultations médicales. La plupart des maladies sont des infections respiratoires, paludisme et des parasitoses digestives.