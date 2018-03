Interminable guerre du Yémen: Aser dénonce les contrats d’armes français

La guerre au Yémen qui fait rage depuis trois ans, a fait plus de 10 000 morts civiles, quasiment dans l’indifférence générale. Pourtant, des puissances occidentales, dont l’Amérique et la France poursuivent activement leurs ventes d’armes aux pays membres de la coalition emmenée par l’Arabie Saoudite et les Émirats, qui soutiennent le président yéménite Abdrabbo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, face aux rebelles yéménites houthis aidés, selon la coalition arabe, par l’Iran. L’ONG française Aser (Action sécurité éthique républicaines) a engagé le 1er mars une démarche juridique pour obtenir la suspension des licences d’exportation accordées à plusieurs industriels français de l’armement. Elle s’apprête à poursuivre cette procédure devant le Conseil d’État. Aux yeux de son vice-président, Benoît Muracciole, l’ONG Aser, soutenue par l’association Droit-Solidarité (section française de l’Association internationale des juristes démocrates, AIJD), a engagé une démarche juridique pour demander que les licences d’exportation accordées par le gouvernement français aux industriels livrant des armes aux belligérants du conflit au Yémen, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, soient suspendues. « Nous savons que ces licences existent, puisque plusieurs industriels français, dont Dassault et Nexter, ont fait publiquement état des succès opérationnels de leurs productions, précisément dans cette guerre atroce. Ces armes ont donc été vendues et livrées. Elles sont actuellement utilisées dans les combats. » et d’ajouter que ce qui est à dénoncer « c’est l’utilisation de ces armes françaises par des armées qui agissent en contradiction formelle avec les lois françaises et les traités internationaux signés par notre pays. Ces usages illicites sont notamment liés à de nombreuses et graves violations du droit international humanitaire et des droits humains. Ces pratiques, qui sont celles de toutes les parties au conflit, sont sans cesse dénoncées par l’ONU depuis 2014 ». En 2009, Amnesty International avait déjà dénoncé les violations commises par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. « La France n’a pas été la seule avertie par les ONG. Tous les pays vendeurs d’armes à ces clients l’ont été. Ces ONG, avec l’ONU et le Parlement européen, ont réclamé la mise en place d’un embargo », rappelle B. Muracciole. Surtout que « les belligérants s’en prennent à des populations civiles sans défense, de manière totalement indiscriminée ». La France fait fi de ses engagements d’autant que « les États vendeurs sont garants du suivi de leurs ventes et du respect des engagements pris par les acheteurs. Autrement formulé, les États parties au traité sur le commerce des armes (TCA) n’entendent pas cesser d’en vendre, mais ont un intérêt commun à la régulation de ce commerce face à la mondialisation croissante des échanges ». Autant d’arguments qui ont poussé l’ONG a s’adresser au Premier ministre et secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale (SGDSN), afin de demander la suspension immédiate des licences d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés destinés aux pays impliqués dans la guerre au Yémen. « Il s’agit d’obtenir du gouvernement qu’il respecte les engagements internationaux souscrits par la France et de demander à la juridiction administrative qu’elle sanctionne l’action illégale de l’administration », note le vice-Président de l’ONG. A charge pour l’opinion publique de faire pression…

