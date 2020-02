Interpellé au Parlement sur le « Deal du siècle »: N. Bourita biaise toujours…

Mardi, au cours de la réunion de la commission des Affaires étrangères consacrée au dispositif législatif récemment adopté par le Maroc, portant sur la délimitation de son espace maritime, le chef de la diplomatie marocaine a été interpellé sur le «Deal du siècle» et sur le troc qui conditionnerait la reconnaissance par l’Amérique de la marocanité du Sahara à la normalisation des relations avec l’entité sioniste. Sur ces supputations rapportées par Axios, N. Bourita a encore biaisé.

Interpellé par Abdelilah Halouti, secrétaire général de l’Union nationale du travail au Maroc, et conseiller PJD à la deuxième chambre du parlement à la deuxième chambre, sur la véracité des informations rapportées par le site d’information politique américain Axios, évoquant un appui US à la marocanité du Sahara en échange du soutien du Royaume au plan de Trump pour le Proche-Orient, le chef de la diplomatie marocaine n’a pas nié mais tenté plutôt de nuancer ses propos.

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que la tradition marocaine, en matière de diplomatie, s’interdit toute réponse à des informations émanant d’un média et qui ne serait pas d’ordre officiel. Précisant que le Sahara est la première cause nationale, N. Bourita a cependant rappelé que la position marocaine à l’égard de la question palestinienne était constante et qu’elle était connue de tous et ce, depuis plusieurs décennies.

«Axios.com» a rapporté qu’Israël et les États-Unis auraient discuté de la possibilité pour Washington de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara contre des mesures marocaines pour normaliser ses relations avec Israël.

La même source qui se fonde sur des sources américaines comme israélienne note que ce deal serait «une réussite diplomatique majeure pour le roi du Maroc, Mohammed VI, et un coup de pouce pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu- qui obtiendrait une visite publique de haut niveau au Maroc – dans un contexte politique périlleux».

Plus, ajoute le site, «cela pourrait également faire avancer l’objectif de l’administration Trump de rapprocher Israël et les États arabes», tout en précisant que «ce serait un pas très controversé qui irait à l’encontre du consensus international».

Axios soutient que «les contacts entre Netanyahu et les Marocains ont commencé à s’intensifier après une rencontre secrète avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita en marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2018» à la suite de «communications entre Bourita et le conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu, Meir Ben-Shabbat, avec l’aide de l’homme d’affaires Yariv Elbaz».

Ce dernier qui fait partie de la communauté israélite marocaine est l’un des principaux détaillants alimentaires au Maroc et un proche associé de Jared Kushner.

En mai 2019, Y. Elbaz a rencontré J. Kushner au Maroc et l’a emmené, ainsi que toute l’équipe de la paix de la Maison Blanche, pour une visite à l’ancien cimetière juif de Casablanca, souligne le site indiquant que le directeur du Mossad, Yossi Cohen, qui est en charge de la diplomatie secrète d’Israël dans le monde arabe, était «furieux» quand les contacts ont été découverts «mais Netanyahu a dit à Ben-Shabbat de les poursuivre quand même».

Citant des sources israéliennes, Ben-Shabbat voulait utiliser les relations étroites d’Israël avec l’administration Trump pour réaliser une percée avec le Maroc.

Il a approché des responsables de l’administration Trump et a proposé aux États-Unis de soutenir la position marocaine sur une question de sécurité nationale sensible, à savoir la question du Sahara.

La proposition d’un accord trilatéral a également été transmise aux Marocains, ont déclaré des responsables israéliens.

Netanyahu a tenté de faire avancer l’accord avant les élections israéliennes d’avril 2019, mais il a été suspendu lorsque les détails de la visite de Ben-Shabbat au Maroc ont été divulgués à la presse arabe.

«Il a de nouveau tenté avant les élections de septembre 2019, mais le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, farouche opposant à la souveraineté marocaine sur le Sahara, a mis fin à l’idée», a indiqué Axios ajoutant que «la question a refait surface en novembre, avant la visite du secrétaire d’État Pompeo au Maroc», mais que «rien n’en est sorti pendant lors de sa visite à Rabat».