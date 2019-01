Investisseur immobilier: Une nouvelle plateforme dédiée au conseil

L’écosystème immobilier vient de s’enrichir d’un nouvel outil de Conseil dédié aux acquéreurs. En effet, le lancement de la plateforme web et mobile www.reponsimmo.

com vient répondre aux besoins d’informations spécifiques formulés par toute personne intéressée par un investissement immobilier au Maroc. Processus d’achat, de vente ou de location, mais aussi fiscalité, régimes fonciers, transmission d’un patrimoine immobilier, environnement juridique… et tant d’autres sujets connexes abordés de façon simple et didactique, afin d’accompagner chaque investisseur dans son projet d’acquisition immobilière (Nationaux, MRE, étrangers, retraités…) et offrir toute l’information nécessaire à l’acte d’investissement. La plateforme web et mobile offre un contenu actualisé de tout ce qui a trait à l’immobilier avec la possibilité d’effectuer en ligne des recherches spécifiques par mot clé mais également met à disposition un contenu multimédias, composé d’Avis d’Experts (notaires, experts, avocats, juristes,…) sous format vidéo et audio, et ce, en plus de l’actualité immobilière nationale. Il est à noter que cette plateforme est le prolongement digital du Guide Répons’IMMO en version papier, qui en 2019, fête sa 8ème année d’édition. Tiré annuellement à raison de deux éditions distinctes: L’édition « Nationale » diffusée en mars 2019 et l’édition « MRE » diffusée en juillet 2019.