Investiture de V. Poutine au Kremlin: Priorité à l’économique et au social

C’est au Grand palais du Kremlin que s’est déroulée, ce 7 mai, la cérémonie d’investiture à la présidence de la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Le 18 mars 2018, le président russe sortant arrivait en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec plus de 76% des suffrages.

Durant son discours d’investiture, le président russe a déclaré : «Il est de mon devoir de servir la Russie, pour que notre peuple prospère […] c’est l’objectif de ma vie.» V. Poutine a insisté sur le fait que les grandes décisions portant sur l’avenir de son pays devaient revenir au peuple russe : «Quelles que soient les circonstances, nous devons décider nous-mêmes et seulement nous-mêmes de notre avenir», a-t-il martelé.

Il a également déclaré que le développement du pays devait être l’affaire de tous et ne devait laisser personne de côté : «Ensemble nous devons renouveler la société, développer toutes les régions de la Fédération de Russie, mener une politique sociale qui inclut chaque personne.»

Après son discours d’investiture, le chef d’Etat s’est adressé au régiment de garde du Kremlin, auquel il a personnellement tenu à exprimer sa gratitude : «Je vous félicite à l’occasion du 82ème anniversaire de la constitution de votre régiment !»

Le 18 mars 2018, Vladimir Poutine a été réélu avec 76,7% des voix, ouvrant la voix à son deuxième mandat consécutif et son quatrième au total. Ce nouveau mandat court jusqu’en 2024, année où le président fêtera ses 72 ans.

Pour son quatrième mandat le président russe a annoncé son intention de se consacrer en priorité au développement économique et social du pays. Pour cela, il va devoir adapter l’économie à un régime de sanctions dont la fin n’est pas en vue.

«Nous devons d’abord nous préoccuper de nous-mêmes, de notre économie, de notre agriculture, […] du soutien à l’exportation, de la santé publique, de l’éducation, et finalement bien sûr du renforcement de la défense nationale. Alors on se rendra compte de la vanité de ce genre de liste, de ces menaces, de ces intimidations pour empêcher notre développement.» Le 30 janvier, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, candidat à sa réélection, répondait en direct à la télévision. Dans une émission enregistrée en public, il venait d’être interrogé sur la liste, publiée le jour même par le Trésor américain, de 210 personnalités russes (96 hommes d’affaires et 114 responsables politiques) visées par des sanctions américaines. On y trouvait le nom du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et du Premier ministre, Dmitri Medvedev. Quelques jours plus tard un nombre restreint de personnalités issues de cette liste, ainsi que certaines des plus grosses entreprises russes, étaient frappées de nouvelles sanctions visant principalement à les isoler et empêcher toute entreprise de commercer avec elles.

La Russie vit sous sanctions occidentales depuis la crise ukrainienne de 2014 et le rattachement par référendum de la Crimée à la Russie. Ces mesures ont été codifiées, entre mars et juillet 2014 en décrets (executive orders) aux Etats-Unis, et sous forme de règlements du Conseil en Europe. Les décrets de l’administration Obama visaient d’abord les «US Persons» notion juridique très large, qui s’étend des citoyens américains aux résidents étrangers ainsi qu’aux succursales ou filiales étrangères d’entreprises ou de joint-venture américaines. Les executive orders leur interdisent toute transaction avec des personnes ou entités russes soumises à des «blocking sanctions» également sous forme de décret. Une autre série de textes interdit tout échange avec les plus grandes entreprises russes de l’énergie, de la défense et de la finance. S’ajoutent enfin des décrets d’interdiction spécifiques à la Crimée. La nature et le champ des mesures décidées contre la Russie par les chefs d’Etat européens est pour une bonne part identique.