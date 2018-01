Involys: Une alerte sur résultats publiée

Au terme de l’année 2017, Involys a publié un Profit Warning concernant la dégradation de son résultat net par rapport à fin 2016 et ce, en dépit de la progression attendue de son chiffre d’affaires. Cette baisse est due, selon la société, à des ajournements relatifs à 5 projets dont un projet avec un établissement public marocain suspendu en phase avancée en raison de contraintes internes auprès des clients et n’ayant repris qu’en fin d’année 2017, un deuxième projet partagé entre deux ministères au Gabon et en cours de déploiement, suspendu également en raison de contraintes internes, deux projets de marché d’une valeur de plus de 4,5 MDH qui, n’ayant pas abouti à une conclusion en 2017, ont été reportés à 2018, et un projet avec l’administration gabonaise en phase de validation mais dont la signature a été reportée à 2018. La non-concrétisation des deux premiers projets aurait généré un manque à gagner d’environ 18 MDH pour la société. Il est à noter que le résultat 2016 avait été exceptionnellement impacté par le dénouement du contentieux avec le ministère de l’Education nationale jugé en faveur du groupement SIVECO-Involys. Pour rappel, à juin 2017, l’opérateur IT marocain avait réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 27 MDH pour un résultat net de 5 MDH.

Related