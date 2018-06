IPC: Plus chère la vie!

Selon le haut commissariat au plan (HCP), l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai 2018, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. Les hausses des produits alimentaires observées entre avril et mai 2018 concernent principalement les «fruits» avec 10,8%, les « poissons et fruits de mer » avec 3,7%, les « viandes » avec 1,3% et le « lait, fromage et œufs » avec 0,7%. En revanche, les prix ont diminué de 2,5% pour les « légumes» et de 0,1% pour le « café, thé et cacao ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 1,3%. Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,9%, à Casablanca et Tanger avec 0,7%, à Fès et Rabat avec 0,6% et à Marrakech, Tétouan, Laâyoune et Safi avec 0,5%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 0,2% et à Guelmim avec 0,1%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,6% au cours du mois de mai 2018 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,4% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation dans la «communication» à une hausse de 6,5% dans les « biens et services divers ». Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2018 une stagnation par rapport au mois d’avril 2018 et une hausse de 0,6% par rapport au mois de mai 2017.