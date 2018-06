IPIEM: La production des industries manufacturières en hausse

Selon la dernière note d’information publiée par le HCP, l’Indice de la Production Industrielle, Energétique et Minière -IPIEM- observe en glissement annuel, une progression de 3% de la production dans l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole intégrant une hausse de 18,7% de la production des autres matériels de transport, de 14,6% de celle de l’industrie automobile, de 9,8% de la production des autres produits métalliques, de 6,4% de la production des industries chimiques. Cette hausse a été, en revanche, atténuée par la baisse de 10,4% de la production des machines et appareils électriques, de 6,9% de celle du ciment, de 5,7% du papier et carton et de 4% de celle des produits du travail du bois. La note atteste aussi du raffermissement de 19,7% de l’indice de la production minière traduisant la hausse de 20,6% de l’indice de la production des produits divers des industries extractives et de 1,5% de celui des minerais métalliques, et enfin de l’amélioration de 8% de l’indice de la production de l’énergie électrique.

Related