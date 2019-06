L’Iresen table sur la R&D pour mieux caler le pays sur ce qui se fait de mieux dans les énergies renouvelables.

L’accord passé avec EDF intègre cette stratégie.

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) vient d’annoncer la signature avec EDF SA et sa filiale dédiée au développement des énergies renouvelables, EDF Renouvelables, d’un protocole d’accord visant à développer des activités conjointes de R&D dans le domaine des technologies de production et de stockage d’électricité d’origine renouvelable.

Le champ de coopération couvre notamment la maîtrise des systèmes d’hybridation solaire thermique et photovoltaïque qui offrent un grand potentiel d’amélioration de la compétitivité de l’énergie solaire.

Les avancées technologiques résultant de cette coopération pourraient trouver des applications directes dans de futurs projets solaires au Maroc, principal terrain d’action de l’IRESEN et pays stratégique pour le développement international du Groupe EDF.

Ce partenariat ouvre la voie à une coopération plus étroite dans un domaine de pointe qui revêt une importance majeure pour le secteur énergétique marocain et à l’international.