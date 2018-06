Isolement du Qatar: Doha attaque Abou Dhabi à la CIJ

La Cour Internationale de Justice va examiner à partir de ce mercredi 27 juin une plainte déposée par le Qatar contre les Emirats Arabes Unis. Doha accuse son voisin de violations des droits de l’homme après l’embargo appliqué par les Emirats mais aussi l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Egypte, depuis un an.

Il y a un peu plus d’un an, le 5 juin 2017, quatre pays dont les EAU décidèrent d’isoler le Qatar accusé de financer le terrorisme, ce que Doha dément. Conséquence : les frontières ferment, des milliers de Qatariens se retrouvent bloqués hors de chez eux, des familles sont séparées. Le Qatar accuse les Emirats de bafouer les droits de ses ressortissants sur son territoire.

Il réclame à la Cour Internationale de Justice de mettre fin à ces discriminations et exige des réparations financières. De leur côté, les Emirats, mais aussi l’Arabie saoudite, deux pays à l’origine de l’embargo, viennent d’annoncer qu’ils feraient également appel à la Cour Internationale de Justice. Ils accusent le Qatar d’avoir violé leurs espaces aériens.

Cette crise dure depuis plus d’un an et elle n’a toujours pas été résolue diplomatiquement. La Cour internationale de Justice, la plus haute instance judiciaire des Nations unies, est donc sollicitée. Mais si elle peut juger des différends entre Etats, elle ne dispose pas de moyens coercitifs pour faire appliquer ses décisions.