Israël cherche à normaliser avec les Arabes: Tout en les rançonnant !

Israël dont les dirigeants se font un devoir que de rappeler que la convergence de leurs intérêts avec ceux des Etats arabes, notamment en matière d’endiguement de l’Iran, sont de nature à tonifier un processus de normalisation régional, veut mieux et plus. Ainsi, l’entité sioniste se préparerait à réclamer des indemnisations pour un montant total de 250 milliards de dollars à sept pays arabes et à l’Iran concernant les biens et propriétés abandonnées par les Juifs contraints à quitter leurs territoires suite à l’établissement de l’État d’Israël.



« Le moment est venu de corriger l’injustice historique des pogroms (anti-juifs) qui ont eu lieu dans sept pays arabes et en Iran et de rendre à des centaines de milliers de Juifs, qui ont perdu ce qui était à eux, ce qui leur revient de droit », a déclaré samedi dernier Gila Gamliel, ministre israélienne de l’Égalité sociale, qui coordonne cette question au niveau du gouvernement israélien.

Selon les chiffres cités par la chaîne Hadashot, les demandes d’indemnisation en cours de finalisation pour les deux premiers des pays concernés s’élèveraient à 35 milliards de dollars pour la Tunisie et à 15 milliards de dollars pour la Libye.

Au total, le reportage télévisé révèle que l’État juif réclamera un total de plus de 250 milliards de dollars à répartir entre ces deux pays et d’autres. Le Maroc, la Syrie, l’Égypte, le Yémen et l’Iran seront concernés.

Le groupe JJAC (Justice for Jews from Arab Countries, ou Justice pour les Juifs des pays arabes en français), organisation-cadre regroupant les communautés juives de ces pays, a estimé qu’environ 856 000 Juifs de 10 États arabes – les autres étant l’Algérie et le Liban – ont fui ou ont été chassés en 1948 et après, alors que de violentes émeutes y faisaient de nombreux morts et blessés dans les communautés juives.

Au cours des 18 derniers mois, avec l’aide des services d’un cabinet comptable international, le gouvernement israélien a recherché la valeur des propriétés et des biens abandonnés par les Juifs, précise le reportage.

Le gouvernement se prépare à finaliser ses réclamations alors que l’administration Trump se prépare à faire connaître sa proposition de paix israélo-palestinienne très attendue. Une loi israélienne de 2010 déclare que tout accord de paix devra assurer une indemnisation pour les avoirs des communautés juives et des individus contraints à l’exil, originaires des pays arabes et d’Iran.

Et les Palestiniens ?



L’Autorité palestinienne a demandé plus de 100 milliards de dollars à Israël pour indemniser les biens laissés par les résidents arabes spoliés par l’Etat juif. Elle a présenté des documents à cet effet aux États-Unis il y a une décennie, note le reportage.

Les Palestiniens ont toujours demandé un « droit au retour » dans ce qui est aujourd’hui devenu le territoire d’Israël en faveur de quelques dizaines de milliers de réfugiés survivants et de leurs millions de descendants. Israël affirme que les réfugiés palestiniens pourraient devenir les citoyens d’un État palestinien sous les termes d’un accord de paix permanent, tout comme les réfugiés juifs des terres arabes étaient devenus des citoyens d’Israël. Le pays explique également qu’en élargissant le statut de réfugié aux descendants des Palestiniens, les agences de l’ONU concernées ne font que gonfler artificiellement la question, compliquant les efforts de paix. Un point de vue qui est partagé par l’administration Trump qui a annoncé l’année dernière qu’elle cessait de financer l’agence des Nations unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, l’UNRWA.