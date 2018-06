Israël-EAU: Une vieille amitié sous le boisseau…

Israël aurait maintenu depuis les années 1990 des rapports étroits avec les Émirats arabes unis dans le domaine des échanges d’informations des services de renseignement et de sécurité. C’est ce qui a été révélé le 12 juin par The New Yorker, cité par The Times of Israel.

Ces relations remontent au milieu des années 1990 lorsqu’Israël avait Yithak Rabin comme Premier ministre. Du côté des Émirats, l’initiative aurait été manifestée par le prince héritier Mohammed ben Zayed Al Nahyane. L’article affirme que les détails auraient été évoqués par les représentants des deux pays à Washington.

Israël a ouvert en 1996 des représentations commerciales à Oman et au Qatar, mais rien n’a jamais indiqué qu’il aurait pu avoir des relations étroites avec les EAU.

Le Premier ministre israélien a souvent mis en avant les relations secrètes de Tel-Aviv avec les pays arabes sunnites, ce qui, selon lui, s’explique dans une grande mesure par le fait que l’Iran est leur ennemi commun.