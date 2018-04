Israël réprime les Palestiniens de Gaza: La diplomatie palestinienne réagit…

A Ramallah, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé les membres de l’ONU et la communauté internationale à « rechercher une nouvelle formule qui invaliderait les veto et les objections des États-Unis s’il s’avère qu’ils violent les objectifs, les principes et les conventions sur lesquels le système international a été établi ».

Le ministère a fait observer que la décision américaine a été prise en dépit du fait que la résolution proposée était « non contraignante et modérée ». Et souligné qu’à moins qu’une telle formule ne soit mise au point, le Conseil de sécurité restera « un otage impuissant à la lumière de la partialité aveugle des Américains en faveur de l’occupation et perdra ce qui reste de sa crédibilité ». L’autorité palestinienne a averti que le fait de ne pas le faire légitimerait la loi de la jungle et les concepts d’intimidation et de domination.

Le « parti pris » américain en faveur d’Israël, a-t-il ajouté, constitue « une protection intentionnelle et une couverture directe du massacre perpétré par les autorités d’occupation contre notre peuple qui participe à la marche pacifique du retour le long des frontières de la bande de Gaza ». Le soutien américain à Israël à l’ONU est aussi « une extension des positions américaines hostiles contre notre peuple et nos droits, une continuation de ses tentatives pour contrecarrer toute action conjointe palestino-arabe au Conseil de sécurité, et une traduction de ses positions politiques et de ses projets visant à liquider la cause palestinienne », ajoute la même source.

Le Hamas a également condamné la décision US au Conseil de sécurité. Son porte-parole Hazem Qassem a accusé les Etats-Unis d’être « complices de l’agression contre notre peuple ». Il a également accusé les États-Unis d’ “encourager l’occupant à poursuivre ses crimes”.

Pour rappel, le Koweït qui représente les pays arabes au Conseil a distribué vendredi un projet de communiqué de presse aux États membres qui réaffirme le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement, appelle à une enquête indépendante et transparente sur les affrontements de la semaine dernière et demande instamment aux deux parties de faire preuve de retenue. La mission du Koweït auprès de l’ONU a déclaré que le Conseil de sécurité de l’ONU « devrait aborder cette question et avoir une position unifiée… Ce qui se passe est une violation du droit international. »

Cette réaction intervient après le blocage par les Etats-Unis d’une demande du Koweït, membre non permanent du Conseil de sécurité, pour que cette instance adopte une déclaration appelant à une enquête indépendante sur les affrontements israélo-palestiniens survenus dans la journée à Gaza, selon des diplomates. « C’est un sujet dont doit s’occuper le Conseil de sécurité », avait déclaré dans l’après-midi à la presse l’ambassadeur du Koweït à l’ONU, Mansour al-Otaibi. Il avait précisé avoir demandé au Conseil l’adoption d’une déclaration identique à celle déjà présentée la semaine dernière mais qui avait déjà été bloquée par les Etats-Unis.

Vendredi, Washington s’est à nouveau opposé à une saisie du Conseil de sécurité et a interrompu une procédure de silence qui devait conduire à l’adoption du texte. De sources diplomatiques, on signale que 12 membres sur les 15 qui composent le Conseil de sécurité « avaient soutenu » la proposition de déclaration du Koweit. Si la plus haute instance de l’ONU ne fait rien, « cela encourage Israël » dans ses opérations contre les Palestiniens et ces derniers se réservent la possibilité de saisir l’Assemblée générale de l’ONU (193 pays) pour obtenir un « mandat » visant à ouvrir une enquête internationale, avait indiqué dans la journée l’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour.