Israël sur le pied de guerre: Des manœuvres militaires de grande envergure…

L’armée israélienne s’est livrée à des exercices militaires de grande ampleur simulant des attaques contre le Hezbollah, la bande de Gaza ou la Syrie.

Ces manœuvres interviennent alors que la tension diplomatique ne cesse de monter dans la région du Golfe.

Du 16 au 19 juin, Israël a organisé un gigantesque exercice militaire simulant un conflit avec un ennemi non identifié qualifié de «réfléchi et de taille».

Etalé sur quatre jours, l’exercice a rassemblé des milliers de soldats de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air accompagnés de drones, d’hélicoptères, d’avions cargo et de systèmes de défense antimissiles.

Pour la première fois, un chasseur F-35 a pris part aux manœuvres.

«Nous nous entraînons à très haute intensité face à un ennemi réfléchi et de taille, doté de technologies plus développées que celles existant aujourd’hui», a précisé un responsable de l’armée israélienne.

Au ministère israélien de la Défense, on souligne que ces exercices n’avaient rien à voir avec les tensions actuelles entre l’Iran et les Etats-Unis, arguant que les manœuvres étaient prévues de longue date mais également récurrentes à cette période de l’année.

Néanmoins, la radio publique israélienne a révélé que Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l’Etat hébreu, avait convoqué, le 19 juin, son cabinet de sécurité pour une réunion concernant «les tensions dans le golfe Persique».

Selon cette même source, une réunion similaire s’était tenue le 16 juin.

Pour Times of Israël, l’armée israélienne a procédé à des exercices offensifs et défensifs qui simulent un conflit avec le Hezbollah, des combats à Gaza ou encore en Syrie.

Elles ont par ailleurs simulé des bombardements israéliens de missiles lourds et de roquettes et étudié des scénarios dans lesquels « l’ennemi » disposait de dispositifs antimissiles russes de type S-300 et S-400.

Ces manœuvres, qui «impliquaient une coopération totale entre l’armée de l’air et les forces terrestres», ont été qualifiées d’«uniques» dans un rapport publié par l’armée israélienne, ajoutant que ses éléments avaient atteint leur « plus haut niveau de coopération au cours de la dernière décennie ».

«J’entends nos voisins dans le nord, le sud et l’est, nous menacer de destruction […] Je dis à nos ennemis : l’armée israélienne a une très grande puissance destructrice. Ne nous testez pas», a prévenu B. Netnyahu qui a assisté aux manœuvres.