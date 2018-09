J.E Benomar intègre Lagardère : Le Groupe français s’en réjouit

Jamal Eddine Benomar, diplomate anglo-marocain émérite intègre le Conseil de surveillance du groupe français Lagardère. Benomar a été coopté à l’unanimité pour remplacer Pierre Lescure qui va rejoindre un important opérateur du secteur audiovisuel.

Commentant cet accueil, le Groupe assure que Benomar fera bénéficier le Conseil de Surveillance de Lagardère d’une « expérience et d’une culture internationale uniques, et de sa très proche connaissance économique et institutionnelle de nombreux pays, particulièrement en Afrique et au Proche-Orient, qui sont des territoires de développement potentiel pour le groupe Lagardère ».

Né en 1957, l’Anglo-Marocain dispose d’une expérience de 35 ans à des postes de responsabilités internationales, notamment en tant que Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU et Secrétaire général adjoint. De double nationalité (britannique et marocaine), il vit à New York. L’ancien diplomate est diplômé en études sociologiques, économiques et politiques auprès des universités de Rabat, Paris et Londres. Après des années consacrées à l’enseignement et à la recherche, il a occupé différentes fonctions relatives aux actions diplomatiques et au management à l’ONU.